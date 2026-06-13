Elementos de seguridad aseguran un kilo de fentanilo en Zapopan, Jalisco

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    Elementos de seguridad aseguran un kilo de fentanilo en Zapopan, Jalisco
    Desmantelan narcolaboratorio en Zapopan, Jalisco Vanguardia

La desarticulación del ‘narcolaboratorio’ en Zapopan provoca pérdidas de 714 mil pesos al cártel

El 13 de junio se reportó que elementos policiales desmantelaron un ‘narcolaboratorio’ de metanfetaminas en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco.

En pleno mes de la Copa Mundial del 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República desarticularon un laboratorio, cuya dicha ubicación estaba aproximadamente 8.1 kilómetros de distancia de Guadalajara, una de las sedes del Mundial en México.

Los elementos de policía, informó el Gabinete de Seguridad, aseguraron un kilo de fentanilo; en el sitio, también se buscó inutilizar los precursores químicos para la elaboración de metanfetamina. La cantidad pudo haber producido 625 mil dosis de drogas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pone-mundial-en-mexico-la-atencion-en-la-crisis-de-carteles-wsj-OB21314280

Aunque también se aseguró un arma de fuego, un vehículo y un equipo de comunicación, no hubo detenidos en el interior del narcolaboratorio. Se estima que el haber desarticulado dicho espacio de producción, le costará un aproximado de 714 mil pesos de pérdidas al respectivo grupo de crimen organizado.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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