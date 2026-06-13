Elementos de seguridad aseguran un kilo de fentanilo en Zapopan, Jalisco
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La desarticulación del ‘narcolaboratorio’ en Zapopan provoca pérdidas de 714 mil pesos al cártel
El 13 de junio se reportó que elementos policiales desmantelaron un ‘narcolaboratorio’ de metanfetaminas en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco.
En pleno mes de la Copa Mundial del 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República desarticularon un laboratorio, cuya dicha ubicación estaba aproximadamente 8.1 kilómetros de distancia de Guadalajara, una de las sedes del Mundial en México.
Los elementos de policía, informó el Gabinete de Seguridad, aseguraron un kilo de fentanilo; en el sitio, también se buscó inutilizar los precursores químicos para la elaboración de metanfetamina. La cantidad pudo haber producido 625 mil dosis de drogas.
Aunque también se aseguró un arma de fuego, un vehículo y un equipo de comunicación, no hubo detenidos en el interior del narcolaboratorio. Se estima que el haber desarticulado dicho espacio de producción, le costará un aproximado de 714 mil pesos de pérdidas al respectivo grupo de crimen organizado.