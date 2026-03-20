“Ellos tienen sus mecanismos”: Sheinbaum sobre resolución del TEPJF en caso de Pío López Obrador

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 20 marzo 2026
    “Ellos tienen sus mecanismos”: Sheinbaum sobre resolución del TEPJF en caso de Pío López Obrador
    Claudia Sheinbaum señaló que el TEPJF ya resolvió el caso de Pío López Obrador y reiteró que corresponde a autoridades electorales revisar posibles violaciones VANGUARDIA

Sheinbaum afirma que el TEPJF determinó que Pío López Obrador no cometió delito; señala que corresponde a autoridades electorales evaluar el caso

Durante la conferencia de prensa realizada en Cancún, Quintana Roo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) relacionada con el caso de Pío López Obrador, quien fue captado en videos junto con David León recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo que presuntamente estaba dirigido a Morena.

Al respecto, la mandataria señaló que corresponde a las autoridades electorales revisar si existieron violaciones a la ley. En ese contexto afirmó que “el tribunal electoral tiene sus mecanismos para revisar si hubo una violación de algún tipo a las leyes electorales y esa es su resolución”, y agregó que “entonces, pues hay que revisar con base en qué hizo esta resolución”.

Durante el intercambio con medios de comunicación, se le preguntó si la cercanía de Pío López Obrador con el movimiento político podría generar algún impacto. La presidenta respondió que la resolución ya fue emitida por la autoridad electoral y expresó que “pues ya la ley dijo el tribunal electoral que no cometió ningún delito”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pio-lopez-obrador-afirma-que-videos-de-sobres-amarillos-fueron-alterados-tras-resolucion-del-tepjf-AN19638549

SHEINBAUM RESPONDE A CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA SEGURIDAD DE UN PERIODISTA

En la conferencia también se planteó el tema de la seguridad de un periodista vinculado con la difusión del caso. Ante la pregunta sobre si su seguridad estaría garantizada, la presidenta respondió: “¿Y por qué no iba a estar garantizada?”.

Cuando el reportero mencionó que el periodista que dio a conocer el caso había acusado una presunta venganza política, Sheinbaum preguntó “¿Quién dice eso?” y, tras confirmarse que se trataba del comunicador, añadió que “puede solicitar cualquier periodista protección al mecanismo, pero no he escuchado yo nada que tenga que ver con eso”.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL EN CASO DE PÍO LÓPEZ OBRADOR

El caso de Pío López Obrador y David León, relacionado con los videos difundidos en 2020 en los que ambos aparecen intercambiando sobres amarillos con dinero en efectivo, quedó cerrado tras la votación unánime del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 18 de marzo.

El tribunal aprobó el proyecto presentado por la magistrada Mónica Soto sin discusión en el pleno, en el que se sostuvo que los videos presentados no tienen carga probatoria suficiente y que no existen elementos para asegurar que el dinero haya sido destinado a Morena ni a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

DIFUSIÓN DE LOS VIDEOS EN 2020

El origen del caso se remonta a 2020, cuando el periodista Carlos Loret de Mola difundió a través del medio Latinus una grabación en la que se observa a Pío López Obrador recibir dinero en efectivo de David León. En su momento, León declaró que entregó los recursos para “proyectos personales”, mientras que Pío López Obrador sostuvo que no recibió dinero para financiar campañas de Morena, pese a la existencia de las grabaciones.

Antes del fallo del tribunal, el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió en agosto de 2025 no imponer sanciones a Morena ni a Pío López Obrador por el caso de los videos de 2018. En esa resolución se determinó que no existían pruebas que acreditaran que el dinero entregado por David León hubiera sido destinado a la campaña presidencial. Con la resolución posterior del Tribunal Electoral, el caso quedó cerrado en el ámbito electoral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Recursos Públicos
Dinero
Investigaciones

Localizaciones


Cancún

Organizaciones


INE
Morena
TEPJF

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
NosotrAs: Y la trampa de la dependencia

NosotrAs: Y la trampa de la dependencia
Con el respaldo de la Presidenta Sheinbaum y estímulos fiscales, el plan busca generar 33 mil empleos y diversificar la economía del estado más allá del turismo.

Anuncian distrito financiero en Cancún: Proyectan inversión de 1,300 mdd
“Las Alucines”, Lupita Villalobos y Kass Quezada, posan junto a Un Tal Fredo y su pareja durante la celebración de su enlace matrimonial en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

¡Boda real en el desierto! ‘Las Alucines’ y ‘Un Tal Fredo’ paralizan Cuatro Ciénegas
El 21 de marzo se regalan flores amarillas por la llegada de la primavera, su simbolismo y su popularidad impulsada por la cultura y tradiciones recientes.

Regalar flores amarillas el 21 de marzo: origen y significado de una tradición que florece en México
Más allá de la fecha, representa una oportunidad para reconocer el papel de los padres en la familia y su evolución en la sociedad actual.

¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México? Esta es la fecha exacta
Épico. Tras cumplir con el servicio militar, los integrantes de BTS retoman los escenarios y preparan una gira mundial.

BTS vuelve a los escenarios: concierto en Seúl y nuevo álbum marcan su regreso global
El antecedente más reciente entre Pumas y América favorece a las Águilas, que llegan al Clásico Capitalino tras imponerse en el último duelo entre ambos en la Liga MX.

Pumas vs América: a qué hora y en dónde ver el Clásico Capitalino del Clausura 2026