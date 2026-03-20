“Ellos tienen sus mecanismos”: Sheinbaum sobre resolución del TEPJF en caso de Pío López Obrador

Durante la conferencia de prensa realizada en Cancún, Quintana Roo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) relacionada con el caso de Pío López Obrador, quien fue captado en videos junto con David León recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo que presuntamente estaba dirigido a Morena. Al respecto, la mandataria señaló que corresponde a las autoridades electorales revisar si existieron violaciones a la ley. En ese contexto afirmó que “el tribunal electoral tiene sus mecanismos para revisar si hubo una violación de algún tipo a las leyes electorales y esa es su resolución”, y agregó que “entonces, pues hay que revisar con base en qué hizo esta resolución”. Durante el intercambio con medios de comunicación, se le preguntó si la cercanía de Pío López Obrador con el movimiento político podría generar algún impacto. La presidenta respondió que la resolución ya fue emitida por la autoridad electoral y expresó que “pues ya la ley dijo el tribunal electoral que no cometió ningún delito”.

SHEINBAUM RESPONDE A CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA SEGURIDAD DE UN PERIODISTA En la conferencia también se planteó el tema de la seguridad de un periodista vinculado con la difusión del caso. Ante la pregunta sobre si su seguridad estaría garantizada, la presidenta respondió: “¿Y por qué no iba a estar garantizada?”. Cuando el reportero mencionó que el periodista que dio a conocer el caso había acusado una presunta venganza política, Sheinbaum preguntó “¿Quién dice eso?” y, tras confirmarse que se trataba del comunicador, añadió que “puede solicitar cualquier periodista protección al mecanismo, pero no he escuchado yo nada que tenga que ver con eso”.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL EN CASO DE PÍO LÓPEZ OBRADOR El caso de Pío López Obrador y David León, relacionado con los videos difundidos en 2020 en los que ambos aparecen intercambiando sobres amarillos con dinero en efectivo, quedó cerrado tras la votación unánime del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 18 de marzo. El tribunal aprobó el proyecto presentado por la magistrada Mónica Soto sin discusión en el pleno, en el que se sostuvo que los videos presentados no tienen carga probatoria suficiente y que no existen elementos para asegurar que el dinero haya sido destinado a Morena ni a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. DIFUSIÓN DE LOS VIDEOS EN 2020 El origen del caso se remonta a 2020, cuando el periodista Carlos Loret de Mola difundió a través del medio Latinus una grabación en la que se observa a Pío López Obrador recibir dinero en efectivo de David León. En su momento, León declaró que entregó los recursos para “proyectos personales”, mientras que Pío López Obrador sostuvo que no recibió dinero para financiar campañas de Morena, pese a la existencia de las grabaciones.

Antes del fallo del tribunal, el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió en agosto de 2025 no imponer sanciones a Morena ni a Pío López Obrador por el caso de los videos de 2018. En esa resolución se determinó que no existían pruebas que acreditaran que el dinero entregado por David León hubiera sido destinado a la campaña presidencial. Con la resolución posterior del Tribunal Electoral, el caso quedó cerrado en el ámbito electoral.

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