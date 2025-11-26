Cateo a inmueble en el centro de Monterrey deja el aseguramiento de 89 bolsas con marihuana

México
/ 26 noviembre 2025
    Cateo a inmueble en el centro de Monterrey deja el aseguramiento de 89 bolsas con marihuana
    Un cateo en el centro de Monterrey permitió asegurar 89 bolsas con presunta marihuana, además de equipo y documentos, informó la Fiscalía de Nuevo León tras intervenir un inmueble ligado a una investigación previa. Fotos: cortesía
    Cateo a inmueble en el centro de Monterrey deja el aseguramiento de 89 bolsas con marihuana
    Cateo a inmueble en el centro de Monterrey deja el aseguramiento de 89 bolsas con marihuana
    Cateo a inmueble en el centro de Monterrey deja el aseguramiento de 89 bolsas con marihuana
    Cateo a inmueble en el centro de Monterrey deja el aseguramiento de 89 bolsas con marihuana

Agentes aseguraron 89 bolsas con presunta marihuana y equipo utilizado para su presunto embalaje durante un cateo en un inmueble

Monterrey, Nuevo León.- El cateo a un inmueble en el centro de Monterrey dejó el aseguramiento de 89 bolsas de vegetal verde y seco con las características de la marihuana, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la intervención al lugar ubicado en la calle 15 de mayo y Álvarez, en el centro de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Catean crematorio clandestino de mascotas habilitado en una panadería, en NL

Precisó que actos de investigación derivados de la detención de una persona por delito diverso efectuada por la policía de Monterrey permitieron ubicar el inmueble en el que se aseguraron:

- 89 bolsas de vegetal verde y seco con las características de la marihuana

- una báscula digital

- una selladora

- bolsas de plástico

- credencial

- pasaportes.

El inmueble quedó asegurado por el Agente del Ministerio Público Especializado en Narcomenudeo, con resguardo a caro de la corporación correspondiente.

Temas


Cateos
Mariguana
Narcotráfico

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
La mayoría de denuncias por agresiones de género corresponden a reincidencias.

Coahuila registra más de 19 mil agresores seriales de mujeres cada año
El megabloqueo de este lunes se derivó de la crisis de inseguridad que denuncian los transportistas de carga.

Sin afectaciones en Coahuila por megabloqueo carretero en el país
Coatlicue, la supercomputadora mexicana, será la más potente de Latinoamérica. Conoce su capacidad, inversión, beneficios y el impacto que tendrá en innovación, ciencia y decisiones públicas.

Presentan a ‘Coatlicue’, la Supercomputadora Mexicana más poderosa de América Latina en la Mañanera
Hay al menos ocho inversionistas interesados en la adquisición de la empresa acerera.

Estiman para enero de 2026 posible subasta de AHMSA
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales busca frenar el acaparamiento, evitar especulación y garantizar el derecho humano al agua, según la presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum busca poner fin al acaparamiento de Agua con reforma a la Ley... ‘Eso se acabó’

El gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presuntos vínculos con tráfico de combustible y armas; la FGR formalizó su acuerdo como testigo colaborador en la investigación

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; acuerda colaborar como testigo protegido
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Pensión del Bienestar... quiénes reciben el pago de 6 mil 200 pesos este 26 y 27 de noviembre, según el calendario oficial
Rumor. El posible regreso de La Voz México a Televisa desata especulaciones sobre el fichaje de los coaches estelares.

Televisa sacude redes con rumores: ‘La Voz México’ volvería en 2026 con Danna Paola al frente