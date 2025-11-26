Cateo a inmueble en el centro de Monterrey deja el aseguramiento de 89 bolsas con marihuana

Monterrey, Nuevo León.- El cateo a un inmueble en el centro de Monterrey dejó el aseguramiento de 89 bolsas de vegetal verde y seco con las características de la marihuana, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la intervención al lugar ubicado en la calle 15 de mayo y Álvarez, en el centro de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Catean crematorio clandestino de mascotas habilitado en una panadería, en NL

Precisó que actos de investigación derivados de la detención de una persona por delito diverso efectuada por la policía de Monterrey permitieron ubicar el inmueble en el que se aseguraron:

- 89 bolsas de vegetal verde y seco con las características de la marihuana

- una báscula digital

- una selladora

- bolsas de plástico

- credencial

- pasaportes.

El inmueble quedó asegurado por el Agente del Ministerio Público Especializado en Narcomenudeo, con resguardo a caro de la corporación correspondiente.