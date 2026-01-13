Embajador de Estados Unidos celebra detención de integrantes del Tren de Aragua

México
/ 13 enero 2026
    Embajador de Estados Unidos celebra detención de integrantes del Tren de Aragua
    Embajador de Estados Unidos celebra detención de integrantes del Tren de Aragua FOTO: VANGUARDIA

Omar García Harfuch informó la detención de dos personas vinculadas a una organización criminal, catalogada como terrorista por Estados Unidos

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, reconoció al gabinete de Seguridad por la detención en la Ciudad de México de seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionados con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

A través de sus redes sociales, el diplomático estadounidense dijo que ‘este tipo de acciones trascienden fronteras’.

Al desarticular redes criminales transnacionales, se fortalece la seguridad regional y se protege a nuestras comunidades’, dijo el embajador.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a Lesli Valeri ‘N’, Bryan ‘N’ y a otros cuatro miembros del Tren de Aragua en CDMX

Luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de esta detención por la mañana de este martes 13 de enero, Johnson destacó que el trabajo de las instituciones en nuestro país ‘contribuye a que los responsables rindan cuentas y a que nuestras naciones sean más seguras’.

García Harfuch informó que entre los detenidos se encuentra Lesli Valeri “N”, identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Sheinbaum que la oposición buscaba ‘una mala salida’ a la llamada con Trump

Añadió que también fue detenido Bryan “N”, operador financiero de Tren de Aragua, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada.

Temas


Crimen Organizado
Relaciones Exteriores
Terrorismo

Localizaciones


Estados Unidos
México

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La mandataria explicó que estos críticos estaban a la espera de un contratiempo en la comunicación bilateral.

Asegura Sheinbaum que la oposición buscaba ‘una mala salida’ a la llamada con Trump
La alcaldesa sustituta de Uruapan afirmó que Samuel G. no formaba parte del Movimiento del Sombrero y que llegó al Ayuntamiento después del triunfo de Carlos Manzo, mientras avanzan las investigaciones por el asesinato del exalcalde.

Grecia Quiroz se deslinda de Samuel G. tras su detención por el homicidio de Carlos Manzo en Uruapan

Familia sufre intoxicación alimenticia tras comer pollo frito en Monterrey

Familia sufre intoxicación alimentaria tras comer pollo frito en Monterrey
Sheinbaum indicó que la política exterior de su gobierno seguirá basada en la defensa de la soberanía nacional.

‘No tienen fuerza’: Sheinbaum señala al PRIAN por pedir ayuda extranjera
Un juez federal de Manhattan determinó que Bruce Fein no tenía base legal para representar a Nicolás Maduro y confirmó que Barry J. Pollack seguirá como su único defensor en el proceso por narcotráfico en Estados Unidos.

Juez en Nueva York retira a Bruce Fein y ratifica a Barry J. Pollack como abogado de Nicolás Maduro
Estudiantes abandonan la escuela secundaria Roosevelt durante una protesta, el lunes 12 de enero de 2026, en Minneapolis.

Implementa Trump durante el primer año de su segundo mandato un récord de 500 acciones migratorias
El presidente Donald Trump, previo a las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), afirmó que EU no necesita de dicho acuerdo comercial, ya que “es irrelevante”.

Trump dice que Estados Unidos no necesita el T-MEC: ‘es irrelevante’
Agentes federales detienen a una persona durante una protesta contra las redadas migratorias el martes 13 de enero de 2026, en Minneapolis.

Tensión en Minnesota se incrementa por los choques entre manifestantes y agentes federales