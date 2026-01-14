Embajador de EU destaca captura de líderes regionales del CJNG en Jalisco y Nayarit
Fuerzas federales realizaron operativos en Zapopan y Tepic que derivaron en la detención de presuntos líderes regionales del CJNG
La reciente captura de presuntos líderes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México fue reconocida públicamente por el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, quien señaló que las detenciones representan un impacto relevante en la lucha bilateral contra el narcotráfico y la violencia asociada a estas organizaciones criminales.
Los arrestos se llevaron a cabo en los estados de Jalisco y Nayarit y estuvieron dirigidos contra personas identificadas por las autoridades como generadores de violencia y operadores clave dentro de la estructura del grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
EMBAJADOR RONALD JOHNSON SUBRAYA EL IMPACTO DE LOS ARRESTOS DE INTEGRANTES DEL CJNG
A través de sus redes sociales, el embajador Johnson se refirió a las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco, subrayando el impacto de los arrestos en el combate a las actividades del CJNG.
“Los arrestos de individuos vinculados al CJNG realizados por @FGRMexico en Jalisco golpean a esta organización narcoterrorista que genera violencia y envenena con sus drogas a nuestras comunidades. Colaborando haremos que la justicia prevalezca y juntos construiremos un futuro más brillante”.
El diplomático destacó la colaboración entre ambos países como un elemento clave para enfrentar el tráfico de drogas y la violencia que afecta tanto a México como a Estados Unidos.
OPERATIVO EN ZAPOPAN DERIVA EN LA DETENCIÓN DE ‘BRAVO’
Uno de los operativos principales se realizó en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a José Gabriel Soto Martínez, alias “El Uber” o “Bravo”, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara.
En la misma acción fueron arrestados Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quezada Ceja, quienes presuntamente formaban parte de la estructura operativa del grupo criminal en esa región.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversos objetos vinculados a actividades ilícitas, entre ellos armas largas y cortas, cargadores y municiones, cientos de dosis de metanfetamina, vehículos y dispositivos electrónicos.
OPERATIVO EN TEPIC DERIVA EN LA DETENCIÓN DE ‘EL CÁRDENAS’
De acuerdo con la información oficial, estos aseguramientos están relacionados con presuntas actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidio.
De manera simultánea, fuerzas federales desplegaron un operativo en la ciudad de Tepic, Nayarit, donde fue detenido Luis Ignacio Cárdenas de Luna, alias “El Cárdenas”, señalado como operador regional del CJNG con influencia en Nayarit, Jalisco y el sureste del estado de Zacatecas.
Según las investigaciones oficiales, Cárdenas de Luna presuntamente coordinaba el trasiego de drogas por vía aérea y marítima, además de mantener contacto con presuntos agentes financieros para la realización de operaciones de lavado de dinero.
Las autoridades indicaron que tanto José Gabriel Soto Martínez como Luis Ignacio Cárdenas de Luna operaban bajo la estructura de mando de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, así como de otros mandos regionales identificados como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, y Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.
Las detenciones forman parte de las acciones de las autoridades mexicanas para desarticular las redes operativas del CJNG y reducir su capacidad de operación en distintas regiones del país.