Embajador de EU destaca captura de líderes regionales del CJNG en Jalisco y Nayarit

La reciente captura de presuntos líderes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México fue reconocida públicamente por el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, quien señaló que las detenciones representan un impacto relevante en la lucha bilateral contra el narcotráfico y la violencia asociada a estas organizaciones criminales.

Los arrestos se llevaron a cabo en los estados de Jalisco y Nayarit y estuvieron dirigidos contra personas identificadas por las autoridades como generadores de violencia y operadores clave dentro de la estructura del grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

EMBAJADOR RONALD JOHNSON SUBRAYA EL IMPACTO DE LOS ARRESTOS DE INTEGRANTES DEL CJNG

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson se refirió a las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco, subrayando el impacto de los arrestos en el combate a las actividades del CJNG.

“Los arrestos de individuos vinculados al CJNG realizados por @FGRMexico en Jalisco golpean a esta organización narcoterrorista que genera violencia y envenena con sus drogas a nuestras comunidades. Colaborando haremos que la justicia prevalezca y juntos construiremos un futuro más brillante”.

El diplomático destacó la colaboración entre ambos países como un elemento clave para enfrentar el tráfico de drogas y la violencia que afecta tanto a México como a Estados Unidos.