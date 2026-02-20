Embajador de EU lanza mensaje tras incautación de ‘narcoavión’ en Oaxaca: ‘los criminales serán encontrados’
Omar García Harfuch confirmó el aseguramiento de una avioneta que transportaba cerca de una tonelada de cocaína
A dos días de la intervención de una aeronave con más de 500 paquetes de droga en Oaxaca, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lazó un mensaje a través de sus redes sociales contra criminales.
“Sin importar la vía —aire, tierra, mar o incluso túneles— los criminales serán encontrados y rendirán cuentas”, indicó el diplomático. Dentro de su discurso, se reconoció la cooperación binacional bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense Donald Trump.
“Una cooperación más sólida y el intercambio de inteligencia en tiempo real [...] generan mayores resultados. Juntos, seguiremos desmantelando a los cárteles y a las redes narcoterroristas que amenazan a nuestras naciones”.
ASEGUAN AVIONETA CON CARGA DE DROGA EN OAXACA
Fue el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien dio a conocer la exitosa operación, realizada el 18 de febrero:
“Resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), a través de la Fuerza Aérea y Guardia Nacional, detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga”.
De acuerdo con la información compartida, en el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traduce en millones de dosis de droga que iban a ser comercializadas en las calles.