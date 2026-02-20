Embajador de EU lanza mensaje tras incautación de ‘narcoavión’ en Oaxaca: ‘los criminales serán encontrados’

A dos días de la intervención de una aeronave con más de 500 paquetes de droga en Oaxaca, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lazó un mensaje a través de sus redes sociales contra criminales.

“Sin importar la vía —aire, tierra, mar o incluso túneles— los criminales serán encontrados y rendirán cuentas”, indicó el diplomático. Dentro de su discurso, se reconoció la cooperación binacional bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense Donald Trump.

“Una cooperación más sólida y el intercambio de inteligencia en tiempo real [...] generan mayores resultados. Juntos, seguiremos desmantelando a los cárteles y a las redes narcoterroristas que amenazan a nuestras naciones”.