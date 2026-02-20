Embajador de EU lanza mensaje tras incautación de ‘narcoavión’ en Oaxaca: ‘los criminales serán encontrados’

México
/ 20 febrero 2026
    Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lazó un mensaje a través de sus redes sociales contra criminales. ESPECIAL

Omar García Harfuch confirmó el aseguramiento de una avioneta que transportaba cerca de una tonelada de cocaína

A dos días de la intervención de una aeronave con más de 500 paquetes de droga en Oaxaca, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lazó un mensaje a través de sus redes sociales contra criminales.

“Sin importar la vía —aire, tierra, mar o incluso túneles— los criminales serán encontrados y rendirán cuentas”, indicó el diplomático. Dentro de su discurso, se reconoció la cooperación binacional bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Embajador de EU en México lamenta intoxicación por fentanilo a niña en Puebla; utiliza caso para alertar

“Una cooperación más sólida y el intercambio de inteligencia en tiempo real [...] generan mayores resultados. Juntos, seguiremos desmantelando a los cárteles y a las redes narcoterroristas que amenazan a nuestras naciones”.

ASEGUAN AVIONETA CON CARGA DE DROGA EN OAXACA

Fue el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien dio a conocer la exitosa operación, realizada el 18 de febrero:

“Resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), a través de la Fuerza Aérea y Guardia Nacional, detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga”.

TE PUEDE INTERESAR: Ronald Johnson celebra la detención de ‘El Flaco’ tras operativo en Querétaro

De acuerdo con la información compartida, en el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traduce en millones de dosis de droga que iban a ser comercializadas en las calles.

