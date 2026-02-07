Ronald Johnson celebra la detención de ‘El Flaco’ tras operativo en Querétaro

México
/ 7 febrero 2026
    Ronald Johnson celebra la detención de ‘El Flaco’ tras operativo en Querétaro
    Ronald Johnson celebra la detención de ‘El Flaco’ tras operativo en Querétaro FOTO: VANGUARDIA

Omar García Harfuch informó sobre la detención de 30 personas, presuntamente, asociadas al cártel de Sinaloa

En tensiones con los Estados Unidos por la alta presencia de crimen organizado y actos de violencia en el territorio mexicano, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, celebró los esfuerzos de las autoridades mexicanas contra el cártel.

Desde su cuenta oficial de X, el embajador recalcó su agradecimiento a las agencias de seguridad de México, convocadas por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tras un operativo que detuvo 30 presuntos miembros del cártel.

El operativo tuvo lugar en Querétaro. Entre los detenidos se destacó la participación de Diego ‘N’, también conocido como el ‘El Flaco’, quien ha sido denunciado como presunto líder de la célula criminal ‘Los Salazar’. La agrupación delictiva ha sido asociada, por las autoridades, con el cártel de Sinaloa.

TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘El Flaco’, operador de ‘Los Salazar’ del Cártel de Sinaloa, junto a 29 cómplices: Harfuch

El embajador Ronald Johnson celebró en su publicación que este tipo acciones reafirman la cooperación y coordinación entre las agencias de seguridad de México con las de Estados Unidos contra el crimen organizado y el tráfico de armas.

