Embajador de EU en México lamenta intoxicación por fentanilo a niña en Puebla; utiliza caso para alertar

Luego de que se dio a conocer el caso de una posible intoxicación de siete menores de edad por la ingesta de tamales contaminados con fentanilo en Huauchinango, Puebla, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó el caso a través de su cuenta de X. ”El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México. Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso”, afirmó Johnson. TE PUEDE INTERESAR: Alarma en Puebla: siete menores intoxicados y una niña positiva a fentanilo; piden frenar redes de droga Afirmó que este caso evidencia que la droga sintética no distingue nacionalidades, así como “tampoco hace diferencia entre un adulto y un niño indefenso”. Además, hizo un llamado a desmantelar redes de fentanilo que envenenan a comunidades.

“Esto refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo. Nos alienta saber que se encuentran en recuperación”, puntualizó el diplomático. TE PUEDE INTERESAR: Se intoxican siete niños con tamales en Puebla; una menor da positivo a fentanilo Concluyó su publicación con un mensaje de solidarización a los niños afectados, así como sus familias. “Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias”, escribió el embajador estadounidense. INTOXICACIÓN DE MENORES EN PUEBLA El 17 de febrero, siete menores de edad entre 2 y 11 años de edad fueron trasladados e ingresados al Hospital General del municipio de Huauchinango por presentar síntomas de intoxicación alimentaria, presuntamente relacionados con el consumo de tamales. Una menor de 10 años dio positivo a fentanilo.