Embajador de EU en México lamenta intoxicación por fentanilo a niña en Puebla; utiliza caso para alertar

México
/ 18 febrero 2026
    Embajador de EU en México lamenta intoxicación por fentanilo a niña en Puebla; utiliza caso para alertar
    Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lamentó el caso de intoxicación de una niña por fentanilo en Puebla. MARIO JASSO/CUARTOSCURO

Llamó a desmantelar redes; afirmó que la droga sintética no hace diferencia entre adultos y menores

Luego de que se dio a conocer el caso de una posible intoxicación de siete menores de edad por la ingesta de tamales contaminados con fentanilo en Huauchinango, Puebla, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó el caso a través de su cuenta de X.

”El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México. Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso”, afirmó Johnson.

Afirmó que este caso evidencia que la droga sintética no distingue nacionalidades, así como “tampoco hace diferencia entre un adulto y un niño indefenso”. Además, hizo un llamado a desmantelar redes de fentanilo que envenenan a comunidades.

“Esto refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo. Nos alienta saber que se encuentran en recuperación”, puntualizó el diplomático.

Concluyó su publicación con un mensaje de solidarización a los niños afectados, así como sus familias. “Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias”, escribió el embajador estadounidense.

INTOXICACIÓN DE MENORES EN PUEBLA

El 17 de febrero, siete menores de edad entre 2 y 11 años de edad fueron trasladados e ingresados al Hospital General del municipio de Huauchinango por presentar síntomas de intoxicación alimentaria, presuntamente relacionados con el consumo de tamales. Una menor de 10 años dio positivo a fentanilo.

La dependencia no precisó si el resultado positivo a fentanilo también se detectó en los otros menores; sin embargo, sí informó que fueron estabilizados y dados de alta al mostrar evolución favorable en su salud.

La Secretaría de Salud de Puebla avisó a las autoridades competentes para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades. Y en cuanto a la autorización, regulación y supervisión de los puestos ambulantes de venta de alimentos en la vía pública, precisó que esta corresponde a los ayuntamientos.

