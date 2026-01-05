Empresas sufren rotación laboral, solo 21% del personal estaría comprometido

México
/ 5 enero 2026
    Empresas sufren rotación laboral, solo 21% del personal estaría comprometido
    La falta de compromiso laboral a nivel global, genera pérdidas por 438 mil millones de dólares en productividad. Cuarto Oscuro

Expertos afirman que la respuesta común ante este problema es aumentar los controles sobre el personal; sin embargo, cultivar confianza dentro de los equipos es la clave para incrementen su competitividad.

Solo el 21 por ciento de los empleados afirma sentirse realmente comprometido con su trabajo, lo que trae consigo efectos como menor rendimiento, pérdida de innovación y aumento en la rotación de personal.

Juan Pablo Ventosa, especialista en liderazgo, señaló que las organizaciones suelen enfocarse en indicadores financieros y métricas operativas, dejando de lado señales clave como la calidad del liderazgo, el clima emocional, la creatividad disponible y la confianza dentro de los equipos.

TE PUEDE INTERESAR: Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos

“Entre los efectos directos de esta desconexión destacan la disminución del rendimiento, el deterioro de la colaboración, la pérdida de innovación y una experiencia del cliente más débil. A ello se suman costos ocultos como mayor rotación, ausentismo y licencias médicas”, comentó.

Citando un estudio de Gallup, Ventosa indicó que solo el 21 por ciento de los empleados a nivel global se siente realmente comprometido, lo que genera pérdidas por 438 mil millones de dólares en productividad.

El experto afirmó que la respuesta más común ante este problema es aumentar los controles sobre el personal; sin embargo, el compromiso surge de la presencia del líder, de su capacidad de escuchar y de generar un propósito que trascienda lo operativo.

“Liderar hoy implica medir lo que realmente importa para el desempeño humano; lo demás es ruido accesorio”, externó.

Agregó que no se trata de abandonar las métricas tradicionales, sino de complementarlas con indicadores que revelen dinámicas profundas: seguridad psicológica, cohesión emocional, sentido de pertenencia, claridad de propósito, madurez de liderazgo y percepción de equidad.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten colapso Judicial y crisis económica en sexenio de Sheinbaum

Ventosa aseguró que para 2026, las organizaciones que mejor evolucionen no serán las que aumenten el control, sino aquellas que comprendan mejor a sus equipos.

“El liderazgo consciente no es una tendencia, sino una respuesta coherente a un entorno donde las personas esperan ser reconocidas, no solo evaluadas”, destacó.

Añadió que invertir en lo intangible no es un lujo, sino una ventaja competitiva real y medible. En un contexto global marcado por la transformación digital, la automatización y la Inteligencia Artificial, las empresas que logren combinar tecnología con una gestión humana consciente serán las que incrementen la productividad, retengan el talento, impulsen la innovación y consoliden su posición frente a mercados internacionales cada vez más competitivos.

La capacidad de generar compromiso no solo fortalece la cultura organizacional, sino que se traduce en resultados tangibles que impactan directamente en la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las compañías.

Temas


Economía
Empresas

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Trump, en su interior

Trump, en su interior
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
Sheinbaum asegura que la violencia en México se origina por armas de EU y consumo de drogas; defiende cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía.

Violencia que vive México es por armas de EU y demanda de droga: Sheinbaum
Corona. El equipo de Las guerreras K-pop levantó el premio a Mejor Película Animada tras imponerse a fuertes competidores.

Kpop Demon Hunters arrasa en los Critics Choice Awards con dos premios clave
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Frente Frío 27 llega a México; provocará caída de nieve o aguanieve, temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados
El barrio Fuerte Tiuna de Caracas, donde Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados tras los ataques estadounidenses del sábado 3 de enero.

Así fueron todos los detalles de la Operación Resolución Absoluta de Trump, que terminó en la captura de Maduro
Regalo. El director mexicano recibió el Premio Visionario en el Festival de Palm Springs y aprovechó el escenario para rendir un homenaje personal a su hermano mayor, recientemente fallecido.

¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios
Javier Aguirre respaldó públicamente a Santiago Giménez y aseguró que el delantero del AC Milan será considerado para el Mundial 2026 si está sano.

Aguirre llevará a Santi Giménez rumbo al Mundial 2026, pese a lesión y falta de minutos en el Milan