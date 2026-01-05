Empresas sufren rotación laboral, solo 21% del personal estaría comprometido

Solo el 21 por ciento de los empleados afirma sentirse realmente comprometido con su trabajo, lo que trae consigo efectos como menor rendimiento, pérdida de innovación y aumento en la rotación de personal.

Juan Pablo Ventosa, especialista en liderazgo, señaló que las organizaciones suelen enfocarse en indicadores financieros y métricas operativas, dejando de lado señales clave como la calidad del liderazgo, el clima emocional, la creatividad disponible y la confianza dentro de los equipos.

“Entre los efectos directos de esta desconexión destacan la disminución del rendimiento, el deterioro de la colaboración, la pérdida de innovación y una experiencia del cliente más débil. A ello se suman costos ocultos como mayor rotación, ausentismo y licencias médicas”, comentó.

Citando un estudio de Gallup, Ventosa indicó que solo el 21 por ciento de los empleados a nivel global se siente realmente comprometido, lo que genera pérdidas por 438 mil millones de dólares en productividad.

El experto afirmó que la respuesta más común ante este problema es aumentar los controles sobre el personal; sin embargo, el compromiso surge de la presencia del líder, de su capacidad de escuchar y de generar un propósito que trascienda lo operativo.

“Liderar hoy implica medir lo que realmente importa para el desempeño humano; lo demás es ruido accesorio”, externó.

Agregó que no se trata de abandonar las métricas tradicionales, sino de complementarlas con indicadores que revelen dinámicas profundas: seguridad psicológica, cohesión emocional, sentido de pertenencia, claridad de propósito, madurez de liderazgo y percepción de equidad.

Ventosa aseguró que para 2026, las organizaciones que mejor evolucionen no serán las que aumenten el control, sino aquellas que comprendan mejor a sus equipos.

“El liderazgo consciente no es una tendencia, sino una respuesta coherente a un entorno donde las personas esperan ser reconocidas, no solo evaluadas”, destacó.

Añadió que invertir en lo intangible no es un lujo, sino una ventaja competitiva real y medible. En un contexto global marcado por la transformación digital, la automatización y la Inteligencia Artificial, las empresas que logren combinar tecnología con una gestión humana consciente serán las que incrementen la productividad, retengan el talento, impulsen la innovación y consoliden su posición frente a mercados internacionales cada vez más competitivos.

La capacidad de generar compromiso no solo fortalece la cultura organizacional, sino que se traduce en resultados tangibles que impactan directamente en la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las compañías.