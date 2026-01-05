Advierten colapso Judicial y crisis económica en sexenio de Sheinbaum

El Poder Judicial podría colapsar en 2027 y si México no logra establecer un entorno de alta inversión privada, enfrentaría una crisis económica y financiera antes de que concluya el sexenio, advirtió el economista Luis de la Calle.

En un análisis elaborado para la división del negocio de Empresas de BanCoppel, el Doctor en Economía expuso que aunque México ha concentrado más poder en el Gobierno que en décadas pasadas, persiste una percepción de limitada capacidad de ejecución.

Esta situación, sumada a los retos de seguridad, puede afectar la inversión en el País, indicó en el análisis “Del riesgo a la oportunidad: claves para navegar la economía mexicana y global”.

“En 2027 podría presentarse un colapso del Poder Judicial, con efectos directos en el funcionamiento de la economía. Esto, junto con los retos de seguridad, podría reducir la inversión si no se atienden los riesgos institucionales”.

“Si en 2025 el crecimiento del País disminuye, la principal razón ser· la caída en la inversión”, indicó.

México, destacó, que ha alcanzado pocas veces niveles de inversión equivalentes al 25 por ciento del PIB, y para 2025 se anticipa baje a 23 por ciento por al Plan C y a la incertidumbre vinculada al Gobierno de Donald Trump.

La crisis derivada de la falta de inversión se daría porque el gasto público crece y los ingresos aumentan a un ritmo menor, lo que abre una brecha de déficit.

El antídoto, dijo, es hacerse atractivo para la inversión. ”El antídoto para evitarlo es hacerse atractivo para la inversión. Si aumenta la inversión, se amplía la base gravable y las finanzas públicas se vuelven más sostenibles”, aseguró De la Calle.

”Si eso ocurriera, el crecimiento económico podría acercarse al 4 por ciento. Para lograrlo, serÌa necesario liberar inversión en sectores como energía”, dijo Luis de la Calle.

”Para que las finanzas públicas sean sostenibles, es necesario generar suficiente inversión para elevar la base gravable a 15 o 16 por ciento del PIB en los próximos años, que crezca tan rápido o más que el patrón de gasto, y además reducir las tasas de interés”, indicó De la Calle.