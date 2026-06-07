En ataque armado matan a líder ganadero y a su esposa en Cuajinicuilapa, Guerrero

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México
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    En ataque armado matan a líder ganadero y a su esposa en Cuajinicuilapa, Guerrero
    Tras el ataque, Agustín Morán y Rocío Castro quedaron sin vida al interior de su vehículo. Cuartoscuro

El doble homicidio ocurrió cuando la pareja viajaba en un automóvil sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la Costa Chica

CDMX.-El dirigente de la Asociación Ganadera de Cuajinicuilapa, Agustín Morán, y su esposa, Rocío Castro, fueron asesinados a balazos este domingo cuando circulaban sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la región de la Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando la pareja viajaba en un automóvil sobre esa vía federal y fue interceptada por un grupo armado. Durante la agresión, una camioneta que transitaba en la misma dirección también recibió varios impactos de bala, aunque sus ocupantes resultaron ilesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/capturan-en-chiapas-a-el-misterio-presunto-lider-de-la-ms-13-era-buscado-en-el-salvador-EA21214189

Tras el ataque, Agustín Morán y Rocío Castro quedaron sin vida al interior de su vehículo.

ASESINAN A SAEL SILVA

El crimen ocurre apenas dos días después del asesinato de Sael Silva Cisneros, investigador y promotor de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien fue atacado a balazos el pasado viernes 6 de junio en Cuajinicuilapa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-la-cnte-que-desaparicion-de-usicamm-no-es-suficiente-reforzara-planton-advierte-BA21215756

Silva Cisneros, reconocido activista de la comunidad LGBT+ en la Costa Chica, fue sepultado este sábado en el panteón de su comunidad natal, San Nicolás, donde familiares y amigos exigieron justicia.

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