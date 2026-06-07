En ataque armado matan a líder ganadero y a su esposa en Cuajinicuilapa, Guerrero
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El doble homicidio ocurrió cuando la pareja viajaba en un automóvil sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la Costa Chica
CDMX.-El dirigente de la Asociación Ganadera de Cuajinicuilapa, Agustín Morán, y su esposa, Rocío Castro, fueron asesinados a balazos este domingo cuando circulaban sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la región de la Costa Chica de Guerrero.
De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando la pareja viajaba en un automóvil sobre esa vía federal y fue interceptada por un grupo armado. Durante la agresión, una camioneta que transitaba en la misma dirección también recibió varios impactos de bala, aunque sus ocupantes resultaron ilesos.
Tras el ataque, Agustín Morán y Rocío Castro quedaron sin vida al interior de su vehículo.
ASESINAN A SAEL SILVA
El crimen ocurre apenas dos días después del asesinato de Sael Silva Cisneros, investigador y promotor de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien fue atacado a balazos el pasado viernes 6 de junio en Cuajinicuilapa.
Silva Cisneros, reconocido activista de la comunidad LGBT+ en la Costa Chica, fue sepultado este sábado en el panteón de su comunidad natal, San Nicolás, donde familiares y amigos exigieron justicia.