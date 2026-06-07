En ataque armado matan a líder ganadero y a su esposa en Cuajinicuilapa, Guerrero

CDMX.-El dirigente de la Asociación Ganadera de Cuajinicuilapa, Agustín Morán, y su esposa, Rocío Castro, fueron asesinados a balazos este domingo cuando circulaban sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la región de la Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando la pareja viajaba en un automóvil sobre esa vía federal y fue interceptada por un grupo armado. Durante la agresión, una camioneta que transitaba en la misma dirección también recibió varios impactos de bala, aunque sus ocupantes resultaron ilesos.