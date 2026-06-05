Sismo de magnitud 5.2 en Ometepec, Guerrero, se percibe en CDMX sin activar alerta sísmica

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 5.2 en Ometepec, Guerrero. Aunque el movimiento telúrico se sintió en la Ciudad de México y el Estado de México, no se activó la alerta sísmica. El movimiento ocurrió a las 14:55 horas del viernes con epicentro a 27 kilómetros al suroeste del municipio de Ometepec. Aunque de manera preliminar se informó que fue de magnitud 5.6.

Personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló que se inició de inmediato los trabajos de evaluación correspondientes para descartar daños. Sobre la percepción, CNPC reportó que Protección Civil Guerrero informó que el sismo fue percibido fuerte por la población en la región Costa Chica; moderado en la región Montaña y en Copala; y ligero en Acapulco, sin reporte de efectos; la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reportó que el sismo fue percibido moderado por la población, sin reporte de efectos; la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos detalló que el sismo fue percibido ligero por la población, sin reporte de efectos; y la Coordinación Estatal de Protección Civil Oaxaca reportó que el sismo fue percibido ligero por la población en Pinotepa y la Mixteca, sin reporte de efectos.

DESCARTAN DAÑOS El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho informó que ante la percepción de sismo en la Ciudad de México se activó protocolo de seguridad y protección civil: “tras la percepción de #sismo en la #CDMX, se inicia protocolo de seguridad y protección civil”, indicó a través de cuenta de X. Tras una revisión, las autoridades capitalinas informaron que de manera preliminar no hay daños ni afectaciones.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y Protección Civil mantiene activos los protocolos, tras el sismo. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, señaló que se estableció comunicación con presidentes municipales y se activaron los protocolos correspondientes, aunque no se han reportado afectaciones por el momento: “mantenemos coordinación permanente con las autoridades de Protección Civil estatal y municipal para dar seguimiento a cualquier eventualidad”.

¿POR QUÉ NO SE ACTIVÓ LA ALERTA SÍSMICA? La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa informó que no se activó la alerta sísmica debido a que no se superó la magnitud de 6.0 y el epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México. “La Alerta Sísmica NO se activó este día porque el epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0”, informó.

SGIRPC dio a conocer en un comunicado que se entabló comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías de la ciudad para descartar cualquier afectación mayor. “Cabe señalar que no se activó la Alerta Sísmica a través de los altavoces que opera el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), ya que la distancia al epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0”, puntualizó.

¡ALERTA! ¿QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO? - Antes del Sismo: * Elabora un plan familiar de emergencia que incluya rutas de evacuación y un punto de encuentro seguro fuera de casa. * Identifica y señala las zonas seguras dentro de tu hogar, escuela o lugar de trabajo (debajo de mesas resistentes, escritorios o marcos de puertas interiores). * Asegura objetos que puedan caer, como libreros, lámparas y cuadros. * Ten a la mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín de primeros auxilios, silbato, copia de documentos importantes y un directorio telefónico de emergencia. * Participa en simulacros de evacuación para familiarizarte con los procedimientos.

- Durante el Sismo: * En el momento del temblor, lo más importante es mantener la calma. * Si estás en el interior de un edificio, no intentes salir corriendo. * Adopta la consigna “Agáchate, Cúbrete y Agárrate”: agáchate en el suelo, cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos, y agárrate de algo firme como una mesa o escritorio. * Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. * Si estás en el exterior, busca un lugar abierto, lejos de edificios, postes de luz y cables eléctricos. * Si vas en un vehículo, detente en un lugar seguro y permanece dentro hasta que pase el temblor. No uses elevadores. - Después del Sismo: * Si estás en un edificio, evacúa con precaución utilizando las escaleras y dirígete al punto de encuentro previamente establecido. No regreses al interior hasta que las autoridades indiquen que es seguro. * Revisa si hay heridos y bríndales primeros auxilios si es necesario. * Ten cuidado con posibles réplicas. * Inspecciona las instalaciones en busca de daños estructurales, fugas de gas o agua, y desconecta la electricidad si es necesario. * Utiliza el teléfono solo para emergencias y mantente informado a través de fuentes oficiales. * Sé solidario y ofrece ayuda a quienes lo necesiten.

¿QUÉ ES Y CÓMO PREPARAR UNA MOCHILA DE LA VIDA? Ante cualquier desastre natural o siniestro que no se pueden llegar a predecir y toma por sorpresa a los mexicanos, es importante estar preparados con una mochila con documentos personales y objetos de primera necesidad. Esta mochila de emergencia, conocida como ‘mochila de la vida’, es preparada en casa con artículos esenciales y suficientes para las 72 horas posteriores al fenómeno. Esta mochila se puede adaptar a cualquier tipo de emergencia y las necesidades de su portador: niñas, niños, adultos, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Estos son los artículos necesarios en tu ‘mochila de la vida’ - Alimentos no perecederos y agua embotellada - Encendedor o cerillos - Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil - Artículos personales de higiene - Dos o tres cambios de ropa - Ropa abrigadora - Botiquín de primeros auxilios - Medicinas - Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto - Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB - Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta - Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo - Artículos de uso femenino - Silbato - Kit de herramientas - Copia de las llaves de tu casa - Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas. ¡Recuerda! Guarda tu mochila en un lugar de fácil acceso o puede optar por tener una en tu automóvil o lugar de trabajo.

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