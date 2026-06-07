Capturan en Chiapas, a ‘El Misterio’, presunto líder de la MS-13; era buscado en El Salvador

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México
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    Capturan en Chiapas, a ‘El Misterio’, presunto líder de la MS-13; era buscado en El Salvador
    Fuerzas de seguridad lo detuvieron en Chiapas luego de un operativo desplegado en Tapachula. Cortesía

Orlando ‘N’, de 31 años de edad, es un presunto integrante y líder de la Mara Salvatrucha

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.- Elementos de la Marina Armada de México, Ejército y Policía Estatal detuvieron en Tapachula, a alias “El Misterio”, identificado como Orlando Armando Rafael Ramírez, de 31 años de edad, miembro de la “clica Juayúa Loco”, de la pandilla “Mara Salvatrucha 13”, buscado en El Salvador por los delitos de homicidio agravado en coautoría, agrupación ilícita, limitación ilegal a la libertad de circulación, violación a menor o incapaz y portación de armas de guerra en grado de tentativa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ola-de-violencia-en-culiacan-deja-seis-ejecuciones-IA21213920

Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) entregaron en la frontera a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, a alias “El Misterio” y más tarde hicieron lo mismo a elementos de la PNC de El Salvador.

La Fiscalía de Chapas informó que los soldados, marinos y policías, en un operativo se percataron de que El Misterio, al ver la presencia de los uniformados, trató de huir. “Tras darle seguimiento, se logró su aseguramiento”.

ERA BUSCADO EN EL SALVADOR

A través del Centro Trasnacional Antipandillas de El Salvador, se supo que Orlando Armando era buscado en su país, por distintos delitos. “Registra antecedentes de detención por portación, tenencia o conducción de armas de guerra, con fecha 15 de marzo del 2006 y por extorsión en grado de tentativa, con fecha 26 de abril del 2009”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-en-guerrero-a-activista-e-investigador-de-scjn-MA21213438

Pero el pandillero considerado de “alto perfil criminal”, también está acusado de homicidio agravado en coautoría, agrupación ilícita, limitación ilegal a la libertad de circulación, violación a menor o incapaz y portación de armas de guerra en grado de tentativa.

Este sábado por la noche, Orlando Armando ya se encuentra en poder de las autoridades de El Salvador.

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