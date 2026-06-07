Depresión Tropical Dos-E se forma cerca de Acapulco; podría intensificarse a Tormenta Tropical Boris

A las 9:00 horas del domingo 7 de junio, se formó la Depresión Tropical Dos-E frente a las costas de Acapulco, Guerrero, generando alerta máxima en el puerto con lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros. El centro se localiza a 155 kilómetros (km) al sur de Acapulco, Guerrero, y a 165 km al este-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema presenta vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

El fenómeno podría evolucionar a la Tormenta Tropical Boris hacia la tarde del final de este fin de semana, el cual tiene potencial de moverse con dirección norte hacia la costa de Guerrero. El puerto de Acapulco se ha visto severamente afectado por el paso de los huracanes ‘Otis’ en 2023 y ‘Erick’ en 2025. Por lo que se estableció una zona de prevención de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

LLUVIAS, VIENTO Y OLEAJE POR DEPRESIÓN TROPICAL DOS-E Lluvias a 24 horas Puntuales torrenciales (150 a 250 milímetros): Guerrero (oeste y costa); Puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (sureste y costa) y Oaxaca (suroeste); Puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur), Colima, Guanajuato (sureste), Estado de México (norte y suroeste), Ciudad de México y Morelos (sur). Viento y oleaje a 24 horas Vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de viento de 60 a 80 km/h: costas de Guerrero y Oaxaca (oeste); Vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de viento de 40 a 60 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán; Olas de 3.0 a 4.0 metros: costas de Guerrero y Oaxaca; Olas de 2.0 a 3.0 metros: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

¿CUÁL SERÁ SU TRAYECTORIA? Conagua prevé que la depresión tropical Dos-E evolucione al Ciclón Tropical Boris durante la tarde del domingo 7 de junio. Pronostican que el impacto en Guerrero será entre las 12 de la noche del mismo domingo y la madrugada del lunes 8 de junio; además, la tormenta tropical Boris se moverá hacia el noroeste y se prevé que cruzará hacia Michoacán como depresión tropical. Cabe destacar que la tormenta tropical ‘Boris’ no evolucionará a huracán categoría 1 debido a que ya se encuentra muy cerca de la costa de Guerrero, “lo que no favorece la intensificación de los ciclones”, explicó el titular del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, en conferencia de prensa. ‘Boris’ se debilitará cuando impacte contra la sierra de Guerrero y se degrade a depresión tropical el lunes. Aunque “puede generar deslaves, inundaciones repentinas y desplazamiento de laderas” en zonas montañosas del estado. La alerta se extiende a zonas serranas de Puebla y Veracruz.

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN 1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse. 2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aun sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas. 3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente. 4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. 5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento. ¿QUÉ ES UNA DEPRESIÓN TROPICAL? Una depresión tropical es como se denomina a un ciclón, caracterizándose por presentar vientos máximos sostenidos de 62 kilómetros por hora (km/h) o menos. Se le considera como una etapa inicial de desarrollo de un ciclón tropical, antes de convertirse en tormenta tropical o huracán, pero también es un fenómeno que suele formarse tras el impacto del huracán. Es considerada como la forma más débil dentro de los ciclones tropicales, puede causar inundaciones, deslizamiento de tierra y afectaciones locales, especialmente en regiones vulnerables o con mal drenaje.

¿QUÉ ES UN CICLÓN TROPICAL? Un ciclón tropical es una poderosa tormenta atmosférica caracterizada por un sistema de baja presión, vientos fuertes y lluvias intensas que se forma sobre los océanos tropicales. Estos sistemas se alimentan del calor del agua del océano y se desarrollan en regiones donde las temperaturas superficiales del mar son de al menos 26.5°C (aproximadamente 80°F). Los ciclones tropicales se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson para los ciclones del Atlántico y el este del Pacífico. Estos sistemas pueden tener diferentes nombres según la región geográfica donde se forman, siendo llamados huracanes en el Atlántico y el noreste del Pacífico, tifones en el noroeste del Pacífico, y ciclones tropicales en el océano Índico y el suroeste del Pacífico. Los ciclones tropicales pueden tener impactos devastadores, incluyendo vientos destructivos, marejadas ciclónicas y fuertes precipitaciones, lo que puede causar inundaciones, deslizamientos de tierra y daños severos a la infraestructura y la propiedad. Por esta razón, es importante monitorear y seguir las advertencias y consejos de los servicios meteorológicos y las autoridades locales durante la temporada de huracanes o ciclones tropicales. ¿QUÉ ES UNA TORMENTA TROPICAL? Se define por ser un ciclón tropical con vientos de entre 62 km/h y 117 km/h, que determinan la fortaleza de los daños, por lo que entre más velocidad tenga, más fuerte será su paso y devastación. Siendo un paso antes de que se formen huracanes, según la velocidad. Según el Servicio Nacional del Clima en Estados Unidos, las tormentas tropicales pueden ser ‘devastadoras’, debido a que “las inundaciones por lluvias torrenciales y el tiempo severo, como los tornados, pueden causar daños extensos y pérdida de vidas humanas”.

¿QUÉ HACER EN CASO DE CICLÓN? En caso de ciclón, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad: Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información. Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios. Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta. Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan. Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones. Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas. Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas. Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades. Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad.

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