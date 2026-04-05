En caída libre, crédito para autos ecológicos

La comercialización de automóviles híbridos o eléctricos mediante financiamiento lleva tres años seguidos a la baja, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Entre enero y febrero, 51.9% de las ventas de este tipo de autos se llevaron a cabo a través de crédito y fue la menor tasa desde 2022 para un primer bimestre.

La mitad de los préstamos para la compra de autos híbridos o eléctricos se dio a través de una financiera de algún fabricante de coches; 29% mediante una alianza entre la automotriz y el banco, y sólo 21% de los créditos fue exclusivamente con un banco.

TE PUEDE INTERESAR: Guerra en Irán dispara precio de la gasolina pero aumenta el interés por los vehículos eléctricos

La financiera MStar, especializada en crédito automotriz, señala que el financiamiento es menor en este segmento porque tienen un precio más elevado que otras unidades y debido al perfil de los compradores, que poseen mayor ingreso y pueden pagar de contado. Además, una parte importante de los coches híbridos y eléctricos se vende para empresas o flotillas que pagan de contado o arrendan, y también la percepción de una infraestructura insuficiente de carga frena las compras.

‘Otro elemento es la ausencia de subsidios directos al consumidor. En México, a diferencia de Estados Unidos o China, no hay bonos directos a la compra ni tampoco programas de crédito verde, lo que hace que el consumidor dependa más de su liquidez o de las opciones de financiamiento a las que pueda ser candidato’, dijo Ken Charles, director digital de MStar.

En el primer bimestre se comercializaron 27 mil 809 autos híbridos y eléctricos en el país, 31% más que en el mismo periodo del año anterior, alcanzando 11% de participación en las ventas totales de autos, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). La Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco concentran más de la mitad de las ventas totales.

El director comercial en JATO Dynamics México, Luis Brizuela, dijo que la fluctuación entre el porcentaje de financiamiento de los vehículos híbridos y eléctricos se relaciona con el volumen transaccionado, ya que estos autos aún tienen una proporción pequeña en el total de las ventas. También se relaciona con la evolución de las automotrices chinas en el mercado, las más agresivas en oferta de automóviles eléctricos e híbridos.

‘Esa fluctuación se va a ir normalizando. Una vez que vayan construyendo masa crítica con las diferentes ofertas que empiezan a presentar. Cerca de cuatro de cada 10 marcas y distribuidores en China tienen que seguir siendo subsidiados por las mismas marcas por un tema de rentabilidad.

‘En México está sucediendo como en Brasil: los subsidios siguen existiendo de las armadoras y tienen manga ancha en estos países, fuera de China, donde están buscando la adquisición de participación de mercado. Independientemente de que eso signifique reducir sus precios de venta y tener planes de colocación o de financiamientos mucho más agresivos’, comentó Brizuela.

LA RED CHINA

Urban Science indicó que se consolidó la red de distribución de las marcas chinas entre 2023, 2024 y 2025, cuando la colocación de créditos fue mayor, con tasas de financiamiento cercanas a 70% y ahora son de 50%, porque esas firmas ya están entrando en una fase de estabilización.

La china BYD es una de las marcas que más automóviles eléctricos vende en el país, pero el financiamiento lo hace en alianza con BBVA y Banorte. Brizuela agregó que, a medida que se vayan creando más financieras de marcas chinas, habrá mayor facilidad con el fin de implementar otro tipo de estrategias para promover la colocación crediticia.

Otro de los factores que limita la compra de un auto ecológico, y por lo tanto su financiamiento, es la percepción de que aún es escasa la infraestructura para recargar estas unidades, aunque varias empresas estén invirtiendo en centros de carga. El año pasado sumaron 52 mil 666 puntos de recarga de autos eléctricos, pero en la red privada, es decir, en los hogares de los dueños, zonas corporativas o agencias de coches, de acuerdo con Electro Movilidad Asociación.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Tienes auto eléctrico? Coahuila, fuera del top por electrolineras, pese a obligación por ley

En cambio, los centros de carga pública llegaron a 4 mil 60 puntos, lo que significa sólo 7% del total. Además, la conectividad en carretera es un reto importante debido a la inseguridad y la falta de rentabilidad de las electrolineras, por lo que los operadores se están concentrando en invertir en la infraestructura de la ciudad, apuntó Charles.

DATO

La china BYD es una de las marcas que más autos eléctricos vende en el país; el financiamiento lo hace en alianza co