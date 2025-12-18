En caso de Raúl Rocha, se actúa apegado al debido proceso: FGR

México
/ 18 diciembre 2025
    En caso de Raúl Rocha, se actúa apegado al debido proceso: FGR
    Raúl Rocha es investigado por tráfico de drogas, armas y combustible; es vinculado con grupos del crimen organizado. Foto: Especial

La Fiscalía responde a la petición de la Presidenta para que aclarara este caso

CDMX.— Tras la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de pronunciarse sobre el tema, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la investigación contra el empresario Raúl Rocha Cantú se desarrolla con estricto apego al debido proceso y al marco jurídico.

En un breve comunicado difundido en redes sociales, la institución encabezada por Ernestina Godoy señaló que, en cuanto exista información que pueda hacerse pública, será dada a conocer oportunamente.

TE PUEDE INTERESAR: Debe FGR explicar perdón anulado a Raúl Rocha: Claudia Sheinbaum

Un juez federal reactivó la orden de aprehensión contra Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, luego de que se revocara el estatus de testigo colaborador que le había sido otorgado por el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

La orden de captura fue emitida por el juez Octavio Alarcón Terrón, del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, dentro de la causa penal 495/2025, por delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos. La FGR sostiene que el empresario es socio de Jacobo Reyes León, alias “Yeicob”, presunto operador de una red dedicada al tráfico de combustible, armas y drogas.

De acuerdo con la acusación, el Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para presumir que Rocha Cantú tenía funciones de dirección dentro de la organización criminal, aportaba capital para la importación ilegal de combustible desde Estados Unidos y Guatemala, financiaba operaciones y utilizaba estaciones de servicio para comercializar hidrocarburo ilícito. También se le atribuye comunicación constante con otros presuntos implicados, como Daniel Roldán Morales y Sergio Hurtado Perea.

TE PUEDE INTERESAR: Van por Raúl Rocha Cantú... Juez emite nueva orden de captura contra dueño de Miss Universo

La investigación de la FGR, vinculada a grupos relacionados presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito, derivó en un escándalo al involucrar a uno de los empresarios mexicanos más visibles en el ámbito del espectáculo internacional.

Con ello, Rocha Cantú pasó en cuestión de semanas de ser considerado testigo colaborador bajo protección ministerial a convertirse nuevamente en objetivo de una pesquisa federal, señalado como pieza clave en una red de operaciones criminales desde diciembre de 2024. Con información de El Universal

México

