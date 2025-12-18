En caso de Raúl Rocha, se actúa apegado al debido proceso: FGR

CDMX.— Tras la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de pronunciarse sobre el tema, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la investigación contra el empresario Raúl Rocha Cantú se desarrolla con estricto apego al debido proceso y al marco jurídico.

En un breve comunicado difundido en redes sociales, la institución encabezada por Ernestina Godoy señaló que, en cuanto exista información que pueda hacerse pública, será dada a conocer oportunamente.

TE PUEDE INTERESAR: Debe FGR explicar perdón anulado a Raúl Rocha: Claudia Sheinbaum

Un juez federal reactivó la orden de aprehensión contra Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, luego de que se revocara el estatus de testigo colaborador que le había sido otorgado por el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

La orden de captura fue emitida por el juez Octavio Alarcón Terrón, del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro, dentro de la causa penal 495/2025, por delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos. La FGR sostiene que el empresario es socio de Jacobo Reyes León, alias “Yeicob”, presunto operador de una red dedicada al tráfico de combustible, armas y drogas.