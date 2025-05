En lugares donde no existan condiciones de seguridad para instalar casillas, no habrá elección

CIUDAD DE MÉXICO- El presidente de la comisión organizadora del proceso electoral del INE aseguró que la consigna es no arriesgar a empleados del organismo, funcionarios de casilla y ciudadanos.

Sin embargo, aclaró, hasta el momento el Instituto no tiene detectados focos rojos en los que no existan condiciones para la votación del 1 de junio.

Donde no haya condiciones de seguridad para instalar una mesa directiva, por supuesto que eso no se va a hacer. Nosotros no vamos a arriesgar, primero, que nada a quienes amablemente están accediendo a estar en una mesa directiva con funcionarios de casilla, a las y a los votantes, a los observadores y a la sociedad en general.

“Entonces, donde no haya condiciones, no se realizarán. Pero hasta hoy, no tengo yo la información de dónde habría ausencia de una casilla seccional. Hasta este momento, aclaro”, argumentó.

En diferentes estudios, organizaciones especializadas en temas electorales, como Integralia y Laboratorio Electoral, han advertido que sí hay focos rojos para los comicios del Poder Judicial.

Coinciden en que Veracruz es la entidad donde el ambiente de inseguridad es más desalentador.

En la elección de juzgadores, se tienen reportes de que magistrados de circuito y jueces han recibido amenazas.

Por Érika Hernández, Agencia Reforma.