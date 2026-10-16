En medio de protestas del IMSS, anuncian petroleros marcha el 21 de octubre; amagan cierres

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    En medio de protestas del IMSS, anuncian petroleros marcha el 21 de octubre; amagan cierres
    Advirtieron un posible endurecimiento de las protestas ante la falta de acuerdos con las autoridades. REFORMA/ESPECIAL

Acusan afectación a derechos laborales, límites a pensiones, falta de ajustes salariales y deterioro de servicios médicos

En medio de las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por demandas salariales, organizaciones de trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) anunciaron la conformación de un frente común, una movilización para el próximo 21 de octubre en la Ciudad de México y la posibilidad de radicalizar sus acciones mediante el cierre de plantas, terminales y aeropuertos.

Cinco agrupaciones petroleras acordaron unir sus movimientos ante lo que denunciaron como afectaciones a sus derechos laborales, límites a las pensiones, falta de ajustes salariales por inflación, deterioro de los servicios médicos y presuntas irregularidades en la reestructuración organizacional de Pemex.

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Petroleros Unidos, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), FuJIPE, FraPeJuCo y AIPM México informaron que ayer sostuvieron una reunión en la que acordaron constituir el Frente de Unidad Petrolera.

En un pronunciamiento difundido este viernes, las organizaciones anunciaron su participación conjunta en una marcha programada para el miércoles 21 de octubre, del Senado de la República al Zócalo capitalino.

Además, advirtieron sobre un posible endurecimiento de las protestas ante la falta de acuerdos con las autoridades.

“Creemos que la etapa de negociación ha llegado a su término al no ver señales claras de la autoridad para resolver nuestras peticiones, por lo que comentamos la posibilidad de radicalizar el movimiento y pasar al cierre de Plantas, Terminales y Aeropuertos”, señalaron.

El planteamiento representó una advertencia de posibles bloqueos a instalaciones estratégicas, aunque las agrupaciones todavía dejaron pendiente la definición de esas acciones.

Entre sus principales demandas incluyeron modificaciones a la reforma del artículo 127 constitucional, relacionada con las remuneraciones de los servidores públicos y sus límites, así como ajustes inflacionarios a salarios y pensiones del personal de confianza.

También exigieron mejores servicios médicos para trabajadores y jubilados, además de detener lo que calificaron como atropellos derivados de la reestructuración organizacional de la petrolera.

“Las distintas agresiones de la autoridad a los trabajadores y jubilados de origen de confianza o no sindicalizado, como son el límite a las pensiones, el no incremento a los salarios y pensiones por ajuste inflacionario, el deterioro de los servicios de salud y la inaceptable forma de aplicación de la reestructura organizacional nos llevaron a acordar la creación de un Frente de Unidad Petrolera”, expusieron.

La convocatoria petrolera se reporta mientras trabajadores del IMSS mantienen movilizaciones para exigir un incremento del 10 por ciento directo al salario y cuestionaban la actuación de su dirigencia sindical.

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