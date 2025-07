En medio de su crisis política, Adán Augusto desaparece de la escena

Desde hace tiempo el senador Adán Augusto López reconocía la posibilidad de ser enviado a la Embajada de México en Francia, donde cursó una maestría en Ciencias Políticas (1987- 1988).

Medio en broma, medio en serio, el tabasqueño deslizó el escenario ante compañeros de Morena en un traslado del Senado al Zócalo, para acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum a una concentración.

“Ya vi que me andan mandando a Francia...”, dijo entonces.

Incluso, habría puesto una condición: que la senadora Andrea Chávez fuese postulada como candidata morenista al Gobierno de Chihuahua en 2027.

Ahora, el líder parlamentario morenista en el Senado enfrenta la mayor crisis política de su carrera, después de que se conocieron los vínculos de quien fue su brazo derecho y ex Secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con la organización criminal “La Barredora”.

Desde que se conoció la orden de captura de quien fue su subalterno, actualmente prófugo y buscado por la Interpol, Adán Augusto López, guardó silencio.

No es algo nuevo en el tabasqueño: en etapas complicadas, se zafa como puede y se desentiende, reconocen fuentes en el Senado. Así lo hizo después de que confrontó a su correligionario, el diputado Ricardo Monreal, acusándolo de presuntos desfalcos en la Cámara alta.

Adán Augusto es un político que navega entre la campechanería y la dureza, rayando a veces en la intolerancia, particularmente con la Oposición, indican las fuentes.

Tiene orígenes marcadamente priistas. En su natal Tabasco, fue operador del ex Gobernador Manuel Andrade y, al romper con el tricolor y emigrar a las filas del PRD, trabó una amistad con Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha llamado “hermano”.

El ex Secretario de Gobernación puede presumir a quien quiera que, gracias a sus oficios como operador, fue el responsable de haber empujado la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum lo respaldó ayer, como el miércoles lo hizo la bancada de Morena en el Senado, y consideró que debe haber pruebas en su contra, no dichos ni suposiciones.

“Nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas; no un dicho, no una suposición de cualquier persona, y particularmente del senador Adán Augusto. Entonces, es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona, por qué no tenía investigaciones previas”, dijo la Presidenta.

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos de Hernán Bermúdez Requena, quien se afilió al partido en 2022. La lideresa morenista, Luisa María Alcalde, anticipó su expulsión.