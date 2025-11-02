En menos de 48 horas, ocurre otro atentando contra funcionario público que resulta en un fallecido y un herido

El 2 de noviembre, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, se reportó otro atentando contra una figura municipal.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) comenzó una investigación por el homicidio del chofer del candidato Gerardo López García, de las elecciones de San Pablo Coatlán, Oaxaca.

La víctima fue identificada para los medios de comunicación como M.M.J.

El chofer y el candidato, presuntamente, recibieron disparos mientras recorrían en el municipio de San Antonio Lalana, Oaxaca.

La Fiscalía de Oaxaca informó que se están preparando los operativos, multidisciplinarios, para proceder con la investigación correspondiente.