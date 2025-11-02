En menos de 48 horas, ocurre otro atentando contra funcionario público que resulta en un fallecido y un herido
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La Fiscalía de Oaxaca informó que iniciará investigaciones por atentando con arma de fuego en Oaxaca
El 2 de noviembre, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, se reportó otro atentando contra una figura municipal.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) comenzó una investigación por el homicidio del chofer del candidato Gerardo López García, de las elecciones de San Pablo Coatlán, Oaxaca.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum lamenta asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; contaba con protección, señala
La víctima fue identificada para los medios de comunicación como M.M.J.
El chofer y el candidato, presuntamente, recibieron disparos mientras recorrían en el municipio de San Antonio Lalana, Oaxaca.
La Fiscalía de Oaxaca informó que se están preparando los operativos, multidisciplinarios, para proceder con la investigación correspondiente.
TE PUEDE INTERESAR: Fallece alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras atentado durante evento del Día de Muertos
Se informó que para el caso, se solicitó la asistencia de Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; autoridades estiman que no se debe descartar que el atentado tiene relación con las próximas elecciones municipales, el 16 de noviembre.