En Tabasco detienen a ‘Luki’, presunto líder criminal ligado con homicidios y extorsión

Omar García Hrafuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la mañana de este lunes sobre la detención de tres personas en Tabasco, entre ellas a Eduardo Alberto ‘N’, alias ‘Luki’, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana, Tabasco.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que la detención se llevó a cabo como resultado de trabajos de investigación y campo para la identificación de generadores de violencia, en coordinación del gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco.

“Resultado de trabajos de investigación, el Gabinete de Seguridad en coordinación con FGE de Tabasco, detuvieron en Tabasco a tres personas, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana”, dijo Harfuch en redes sociales.

Alias ‘Luki’ es identificado como generador de violencia en la entidad; está relacionado con múltiples homicidios, extorsión y delitos contra la salud.