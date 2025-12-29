En Tabasco detienen a ‘Luki’, presunto líder criminal ligado con homicidios y extorsión

México
/ 29 diciembre 2025
    En Tabasco detienen a ‘Luki’, presunto líder criminal ligado con homicidios y extorsión
    Omar García Hrafuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de tres personas en Tabasco, entre ellas a Eduardo Alberto ‘N’, alias ‘Luki’. X

La detención fue resultado de trabajos de investigación y campo; Eduardo Alberto ‘N’ es identificado como generador de violencia en la entidad

Omar García Hrafuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la mañana de este lunes sobre la detención de tres personas en Tabasco, entre ellas a Eduardo Alberto ‘N’, alias ‘Luki’, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana, Tabasco.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que la detención se llevó a cabo como resultado de trabajos de investigación y campo para la identificación de generadores de violencia, en coordinación del gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco.

“Resultado de trabajos de investigación, el Gabinete de Seguridad en coordinación con FGE de Tabasco, detuvieron en Tabasco a tres personas, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana”, dijo Harfuch en redes sociales.

Alias ‘Luki’ es identificado como generador de violencia en la entidad; está relacionado con múltiples homicidios, extorsión y delitos contra la salud.

OPERATIVO EN TABASCO

Los efectivos implementaron un operativo en dicha localidad tabasqueña, donde detectaron a dos hombres y una mujer con comportamiento inusual.

Al aproximarse para realizar una verificación preventiva, las personas intentaron retirarse del lugar, por lo que se efectuó una revisión de seguridad, en la que se aseguraron 60 dosis de cocaína.

A los tres detenidos se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

En el operativo participaron elementos de la SSPC, Ejército, Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

