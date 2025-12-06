EN VIVO: Claudia Sheinbaum encabeza en el Zócalo el acto ‘7 Años de Transformación’
Claudia Sheinbaum recorrió la plancha del Zócalo antes de subir al templete, donde saludó a simpatizantes reunidos para celebrar los “7 Años de Transformación”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado el acto denominado “7 Años de Transformación”, programado para iniciar a las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución.
Desde primeras horas de la mañana, el Zócalo capitalino comenzó a recibir a simpatizantes, gobernadores, legisladores y grupos afines a Morena y al movimiento de la Cuarta Transformación.
La concentración ocurrió en torno al escenario principal montado frente a Palacio Nacional, donde se desarrolló un programa artístico y cultural previo al mensaje de la mandataria.
CON BAILES Y PRESENTACIONES INICIA EL EVENTO ‘7 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN’
De acuerdo con la agenda oficial, las actividades iniciaron a las 07:12 horas con la participación del Mariachi de la Secretaría de Marina, que interpretó diversas piezas tradicionales. Cerca de una hora después, el Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional realizó su presentación.
A las 09:00 horas, se llevaron a cabo bailes regionales representativos de distintas entidades del país. Posteriormente, a las 10:00 horas, se presentó el grupo versátil de la Sedena, que dio continuidad a las actividades previas al acto central.
POR QUÉ SE LLEVÓ A CABO EL EVENTO ‘7 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN’
El evento tiene como propósito conmemorar los siete años del triunfo electoral de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador resultó electo presidente de la República. Durante su conferencia del jueves, Sheinbaum Pardo señaló que esta celebración busca “defender las conquistas del pueblo”, así como reafirmar los principios democráticos, las libertades y la continuidad del proyecto político de la transformación.
Cerca del mediodía, la presidenta salió de Palacio Nacional para dirigirse al templete instalado en el Zócalo. Antes de subir al escenario, recorrió un tramo de la plancha para saludar a quienes se encontraban en las primeras filas. Durante el trayecto se tomó fotografías con asistentes y sostuvo breves diálogos con algunos de ellos, en medio de consignas como “Es un honor estar con Claudia hoy” y “No estás sola”.
Tras las actividades artísticas y culturales, la presidenta ofrecerá un mensaje alusivo a la fecha y al significado político del aniversario para su administración y para el movimiento que encabeza.
La transmisión en vivo del evento se encuentra disponible a través de los canales oficiales del Gobierno de México y plataformas digitales.