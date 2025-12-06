EN VIVO: Claudia Sheinbaum encabeza en el Zócalo el acto ‘7 Años de Transformación’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado el acto denominado “7 Años de Transformación”, programado para iniciar a las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución.

Desde primeras horas de la mañana, el Zócalo capitalino comenzó a recibir a simpatizantes, gobernadores, legisladores y grupos afines a Morena y al movimiento de la Cuarta Transformación.

La concentración ocurrió en torno al escenario principal montado frente a Palacio Nacional, donde se desarrolló un programa artístico y cultural previo al mensaje de la mandataria.

CON BAILES Y PRESENTACIONES INICIA EL EVENTO ‘7 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN’

De acuerdo con la agenda oficial, las actividades iniciaron a las 07:12 horas con la participación del Mariachi de la Secretaría de Marina, que interpretó diversas piezas tradicionales. Cerca de una hora después, el Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional realizó su presentación.

A las 09:00 horas, se llevaron a cabo bailes regionales representativos de distintas entidades del país. Posteriormente, a las 10:00 horas, se presentó el grupo versátil de la Sedena, que dio continuidad a las actividades previas al acto central.

