Encuentran los cuerpos de cinco personas decapitadas, en Nayarit

La mañana del martes 7 de octubre, las autoridades localizaron los cuerpos decapitados de cinco personas en el municipio de Huajicori, al norte del estado de Nayarit, una región que en los últimos meses ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Este hallazgo ha generado una rápida movilización de fuerzas de seguridad estatales y federales, que buscan contener la violencia en una zona particularmente conflictiva por su colindancia con otros estados igualmente afectados por la actividad criminal.

Fue hasta la noche del miércoles que la Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó oficialmente los hechos. Según la información proporcionada, los cuerpos fueron encontrados sobre un tramo carretero que conduce a la comunidad de Santa María de Picachos. Las autoridades locales fueron las primeras en llegar al sitio y dar aviso a instancias superiores.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas, y la Fiscalía ha mantenido un fuerte hermetismo respecto a los detalles del crimen. No obstante, fuentes cercanas a la investigación señalaron que los cuerpos corresponderían a cinco hombres y que habrían sido abandonados dentro de un vehículo, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Este violento episodio ocurre en un contexto de creciente tensión en la zona norte del estado, donde desde 2024 se ha recrudecido una disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una facción del Cártel de Sinaloa leal a Ismael “El Mayo” Zambada. Esta confrontación ha derivado en desplazamientos forzados de habitantes de varias comunidades rurales, quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares por temor a represalias o a quedar atrapados en medio del fuego cruzado.

Ante esta escalada de violencia, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, reconoció públicamente que la situación de seguridad en los límites con entidades como Sinaloa, Durango, Jalisco y Zacatecas representa un desafío significativo para su administración. En este contexto, informó que ha convocado a una reunión urgente con los presidentes municipales y directores de seguridad pública de todo el estado, programada para este jueves.

El objetivo de este encuentro será abordar no solo los temas de violencia, sino también el fenómeno de los presuntos “cobros de piso” que algunos grupos delictivos estarían exigiendo a organizadores de ferias y eventos municipales. Navarro advirtió que estas prácticas fortalecen el poder de las organizaciones criminales y contribuyen a su arraigo en distintas regiones de la entidad.

“A veces las ferias son un riesgo cuando se concentran personas que desconocemos cuáles son sus propósitos, y lo peor es que tengan un sentido de pertenencia a un grupo delincuencial. Eso yo no puedo permitirlo; la pertenencia del estado la tiene la ciudadanía, y yo no puedo permitir que Nayarit sea el campo de batalla de grupos delincuenciales bajo ningún concepto”, declaró el mandatario.

Las autoridades estatales han anunciado que continuarán con operativos de vigilancia en Huajicori y municipios vecinos, como parte de una estrategia para recuperar el control de las zonas afectadas por el crimen organizado. Mientras tanto, la comunidad permanece en estado de alerta, con temor e incertidumbre por lo que pueda ocurrir en los próximos días.