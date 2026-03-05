Encuentran un cuerpo durante la búsqueda de Karol Toledo Gómez, estudiante de la UAEM, en Morelos

Durante las diligencias que realiza la Fiscalía General del Estado de Morelos para localizar a la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Karol Toledo Gómez, desaparecida desde el pasado lunes 2 de marzo, la dependencia informó el hallazgo de un cuerpo en el municipio de Coatetelco, contiguo a Mazatepec donde fue la última vez que vieron con vida a la alumna de la UAEM. Por las características del cuerpo encontrado, según versiones preliminares, podría tratarse de la estudiante de derecho del Centro de Estudios Superiores de Mazatepec, donde esta mañana sus compañeros, familiares y amigos realizaron una marcha para exigir su regreso con vida. TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Morelos confirma que cuerpo hallado es Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM desaparecida

A través de un comunicado, destacaron que los servicios periciales comenzarán con el protocolo correspondiente para la identificación del cuerpo de la mujer; sin embargo, no detallaron las condiciones en las que este fue hallado y hasta el momento no se ha confirmado. “Como parte de las acciones de búsqueda interinstitucional para la ubicación de Karol Toledo Gómez, la Coordinación General de Servicios Periciales efectuó las diligencias correspondientes en torno a la localización de un cuerpo sin vida en el municipio de Coatetelco”, indicó la dependencia en un comunicado. “Se realizarán los estudios periciales y legales pertinentes para corroborar la identidad de dicho cuerpo”, informó la Fiscalía de Morelos. Mientras tanto la Fiscalía General del Estado informó que sigue puntualmente el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género, y precisó que personal del médico forense se encuentra en la zona. TE PUEDE INTERESAR: Localizan cuerpo de Kimberly Jocelin Ramos en un predio cerca de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos DESAPARICIÓN DE KAROL TOLEDO El pasado 3 de marzo se publicó la ficha de búsqueda de la estudiante de Derecho de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec de 18 años de edad, quién fue vista por última vez al salir de la universidad.

Según la ficha del protocolo ALBA, Karol Toledo Gómez tiene 18 años de edad y fue vista por última vez el 2 de marzo de 2026 en Mazatepec, Morelos. Como particularidades físicas, la estudiante de la UAEM tiene una estatura de 1.48 metros y tiene el cabello rizado y largo. Al momento de su desaparición, la joven vestía un pantalón de mezclilla azul, blusa con rayas y tenis del número 22.5. También se indicó que como señas particulares tiene un tatuaje en forma de corazón en la mano izquierda, además de un lunar del lado izquierdo de la cara. TE PUEDE INTERESAR: Los rostros de los desaparecidos en México llenan las calles de la segunda su ciudad más grande, Guadalajara A través de un comunicado difundido en redes sociales, la rectora de la UAEM Viridiana León Hernández lamentó la desaparición de la joven e hizo un llamado urgentes a las autoridades de la entidad para llevar a cabo acciones para la pronta localización de la estudiante. “Extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia en estos momentos de angustia e incertidumbre”, se apuntó en el comunicado.

ESTUDIANTES DESAPARECIDAS EN UAEM Toledo Gómez es la segunda estudiante de la UAEM en ser reportada como desaparecida, Kimberly Joselin Ramos Beltrán fue vista por última vez el pasado 20 de febrero en el plantel Chamilpa de la UAEM. Su cuerpo fue localizado hasta este lunes pasado, pero el fiscal de Morelos confirmó su identidad el 3 de marzo. El 26 y 27 de febrero, familiares y estudiantes realizaron marchas y protestas para exigir la localización con vida de la joven y denunciar la lentitud de las investigaciones, la primera ocurrió en avenidas aledañas a sedes del Gobierno de Cuernavaca, la segunda movilización ocurrió en las instalaciones universitarias campus Chamilpa, las cuales se prolongaron por más de ocho horas con el cierre de accesos al campus y se exigió la presencia de autoridades universitarias. TE PUEDE INTERESAR: Matrimonio infantil persiste en México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran más casos

Al no ver resultados, las movilizaciones se intensificaron y durante el fin de semana las puertas del plantel Chamilpa volvieron a cerrarse; el lunes 2 de marzo, fue tomada la Torre de Rectoría, donde se registraron daños en la entrada. A la par, el 28 de febrero, la Fiscalía de Morelos informaba la detención de Jared Alejandro ‘N’, por su probable participación en la desaparición de Kimberly Joselín. Luego de la denuncia de desaparición, los indicios correspondientes llevaron al detenido. “Habría indicios para presumir su participación en la desaparición de la joven universitaria”, indicó en un comunicado; un día después un juez le impuso prisión preventiva por el delito de desaparición de personas cometida por particulares agravada.

