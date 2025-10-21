Enfrenta Financiera Trinitas una demanda y se perfila a la quiebra

CIUDAD DE MÉXICO- Una Jueza federal admitió a trámite una demanda de concurso mercantil involuntario contra Financiera Trinitas, una sociedad financiera de Nuevo León acusada por un fraude a inversionistas que podría rebasar los 2 mil 500 millones de pesos.

Ruth Huerta, Jueza Segunda de Distrito en Concursos Mercantiles, admitió el 17 de octubre la demanda promovida por acreedores que invirtieron, en muchos casos, más de diez millones de pesos en Trinitas, que operaba principalmente en San Pedro Garza García y ofrecía rendimiento permanente de 19.5 por ciento anual, muy por encima del mercado.

”De la documentación exhibida por los demandantes, se acredita presuntivamente el incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones de la comerciante con dos acreedores distintos”, resolvió la Jueza.

La Jueza dictó las medidas cautelares habituales en estos casos, entre ellas, prohibición a la sofom para realizar pagos o transferencias, freno a cualquier acto de ejecución de acreedores que pretendan cobrarse sobre el patrimonio de Trinitas, y el arraigo en territorio nacional de los administradores, solo para fines de estar compareciendo al proceso.

Versiones de prensa indican que el fundador de Trinitas, Jorge Olvera Rodarte, está prófugo y probablemente fuera del país. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León tiene al menos doce carpetas de investigación abiertas por este caso, y ha ejecutado cateos en las oficinas de Trinitas.

El concurso mercantil se abril en la etapa de conciliación, en la cual todavía es posible que la sofom llegue a un acuerdo con los acreedores, que serían unos 350 inversionistas, para firmar un convenio que, seguramente, implicaría que acepten pérdidas significativas a cambio de recuperar un porcentaje de lo invertido.

Si no se logra un convenio, para lo cual habrá un año de plazo a partir de que la jueza dicte sentencia declarando el concurso mercantil, la sofom será declarada en quiebra y se designar· a un síndico que asuma la administración y liquide los bienes.

Por Víctor Fuentes, Agencia Reforma.