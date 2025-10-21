Enfrenta Financiera Trinitas una demanda y se perfila a la quiebra

México
/ 21 octubre 2025
    Enfrenta Financiera Trinitas una demanda y se perfila a la quiebra
    Fachada de la sociedad financiera Trinitas, que actualmente esfrenta una demanda de concurso mercantil acusada por un fraude a inversionistas que podría rebasar los 2 mil 500 millones de pesos. Foto: Reforma

Actualmente, Jorge Olvera Rodarte, fundador la sociedad financiera de Nuevo León, está prófugo y probablemente fuera del país

CIUDAD DE MÉXICO- Una Jueza federal admitió a trámite una demanda de concurso mercantil involuntario contra Financiera Trinitas, una sociedad financiera de Nuevo León acusada por un fraude a inversionistas que podría rebasar los 2 mil 500 millones de pesos.

Ruth Huerta, Jueza Segunda de Distrito en Concursos Mercantiles, admitió el 17 de octubre la demanda promovida por acreedores que invirtieron, en muchos casos, más de diez millones de pesos en Trinitas, que operaba principalmente en San Pedro Garza García y ofrecía rendimiento permanente de 19.5 por ciento anual, muy por encima del mercado.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan megafraude por 2 mil 500 mdp a Sociedad Financiera de Monterrey

”De la documentación exhibida por los demandantes, se acredita presuntivamente el incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones de la comerciante con dos acreedores distintos”, resolvió la Jueza.

La Jueza dictó las medidas cautelares habituales en estos casos, entre ellas, prohibición a la sofom para realizar pagos o transferencias, freno a cualquier acto de ejecución de acreedores que pretendan cobrarse sobre el patrimonio de Trinitas, y el arraigo en territorio nacional de los administradores, solo para fines de estar compareciendo al proceso.

Versiones de prensa indican que el fundador de Trinitas, Jorge Olvera Rodarte, está prófugo y probablemente fuera del país. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León tiene al menos doce carpetas de investigación abiertas por este caso, y ha ejecutado cateos en las oficinas de Trinitas.

El concurso mercantil se abril en la etapa de conciliación, en la cual todavía es posible que la sofom llegue a un acuerdo con los acreedores, que serían unos 350 inversionistas, para firmar un convenio que, seguramente, implicaría que acepten pérdidas significativas a cambio de recuperar un porcentaje de lo invertido.

Si no se logra un convenio, para lo cual habrá un año de plazo a partir de que la jueza dicte sentencia declarando el concurso mercantil, la sofom será declarada en quiebra y se designar· a un síndico que asuma la administración y liquide los bienes.

Por Víctor Fuentes, Agencia Reforma.

Temas


Demandas
QUIEBRA
Fraudes

Localizaciones


Nuevo León

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes

En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
Leetch pidió el soborno a Karel Angélica Ramírez Rojas, esposa de Sahid Ragani, un ciudadano marroquí detenido.

Denuncian sobornos de nuevo magistrado por elección popular
El juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de violación y ordenó que permanezca en prisión preventiva.

Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta desde tu casa o en sucursales?
Nunca pensamos como se volvería polémica algo relacionado con el presentado Chumel Torres y la estrella pop Sabrina Carpenter en conjunto.

¡’Manchild’! ¿Cuál es el polémico tuit de Chumel Torres sobre Sabrina Carpenter del que todos hablan?