Enfrentamiento armado entre civiles dejó 5 víctimas en Sinaloa

México
16 noviembre 2025
Autoridades que acudieron a la escena, aseguraron armamento, equipo táctico y vehículos con blindaje artesanal

El 16 de noviembre, a través de la Secretaria de Seguridad de Sinaloa, se reportó que nueve personas fueron detenidas a causa de un enfrentamiento armado.

El incidente ocurrió en el municipio de El Guasimal, después que se reportara una agresión entre civiles, posiblemente armados. Por ello, las autoridades locales acudieron al sitio.

El operativo fue apoyado por fuerzas federales y supervisión área por helicóptero.

Presuntamente, cuando las autoridades arribaron al sitio, encontraron dos vehículos, en cuyo interior había 4 civiles armados, sin vida. Posteriormente, se halló una quinta víctima.

En la escena, se detuvieron a 9 presuntos responsables de la confrontación armada. Con ello, se aseguró equipo táctico, armas largas, al igual que una ametralladora Minimi calibre 5.56 x 44mm, una Ordinance calibre 7.62 x 51 mm, 21 armas largas, 18 chalecos balísticos, 2 mil 50 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, y un cargador de disco, junto con tres vehículos blindados, de manera clandestina.

No se ha señalado si los involucrados están vinculados, de manera directa, con alguna agrupación del crimen organizado.

