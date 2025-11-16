Detienen a ‘Pipo’, líder criminal buscado en Ecuador y ligado al CJNG

Internacional
/ 16 noviembre 2025
    Detienen a ‘Pipo’, líder criminal buscado en Ecuador y ligado al CJNG
    Fotografía publicada en X del ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg. Wilmer Chavarría ('Pipo'), el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador, fue detenido este domingo en España. FOTO: EFE | MINISTRO DE INTERIOR

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que “el criminal fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa”

Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, quien es el máximo líder de ‘Los Lobos’, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador, fue detenido este domingo en España, tras haberse convertido en el delincuente más buscado por el país andino después de la recaptura del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’), principal líder de ‘Los Choneros’, según anunció el Gobierno ecuatoriano.

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, indicó que ‘Pipo’ fue capturado en una operación conjunta entre las policías de Ecuador y España, ya que en los últimos años se rumoreaba que el capo de Los Lobos dirigía las operaciones de la organización criminal desde España.

Noboa no especificó que la detención se había realizado en España, dato que fue posteriormente confirmado por el ministro del Interior, John Reimberg.

El presidente ecuatoriano hizo el anuncio de la captura al mismo tiempo que se inauguraba la jornada electoral en Ecuador para el referéndum convocado por el jefe de Estado para decidir, entre otras cuestiones, si se establece una Asamblea Constituyente que permita combatir con mayor “mano dura” al crimen organizado, así como más flexibilidad para la llegada de inversiones y creación de empleo.

“Hoy capturamos a ‘Pipo’ Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, señaló Noboa.

“Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país. Reconozco y agradezco el trabajo conjunto de la Policía Nacional ecuatoriana y española”, añadió.

Tras emitir su voto en la comuna costera de Olón de la provincia de Santa Elena, donde tiene su residencia de playa, Noboa declaró que la captura de ‘Pipo’ fue posible “gracias a la cooperación internacional con España y Estados Unidos”.

“Hemos hecho una operación bastante eficaz y muy bien coordinada. La cooperación internacional es la mejor forma de combatir estos grupos”, apuntó Noboa, que entre sus planteamientos para este referéndum también propone volver a permitir la instalación de bases militares extranjeras.

$!Fotografía facilitada por la Policía Nacional de Ecuador, de los cambios de imagen de Wilmer Chavarría ('Pipo'), el máximo líder de Los Lobos.
Fotografía facilitada por la Policía Nacional de Ecuador, de los cambios de imagen de Wilmer Chavarría ('Pipo'), el máximo líder de Los Lobos. FOTO: EFE | MINISTRO DE INTERIOR

FINGIÓ SU MUERTE

Por su parte, Reimberg, que se encuentra actualmente en España, detalló que “Chavarría es responsable de al menos 400 muertes”.

“Este individuo —para quien ‘Fito’ no es más que un aprendiz— fingió su muerte en 2021 y luego sacó una nueva identidad en Venezuela y después se registra y obtiene pasaporte Colombiano. con el cual viaja en el 2022 a España para evadir la ley y trasladar su base de operaciones a Europa”, señaló el ministro.

“Desde España, de acuerdo al ministro, ‘Pipo’ “dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al cártel Nueva Generación Ecuador y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos”.

Reimberg también declaró al canal TC Televisión que ‘Pipo’ residía habitualmente en Dubai y que viajaba con frecuencia a España, se alojaba los hoteles más lujosos con el dinero procedente del narcotráfico y de la minería ilegal, y se había realizado hasta siete cirugías estéticas para cambiar su rostro y no ser reconocido.

NARCOTRÁFICO Y MINERÍA ILEGAL

Los Lobos se habían constituido en la banda criminal con mayor poder en Ecuador, al protagonizar la guerra de organizaciones criminales que se registra en el país desde finales de 2020, causante de la ola de violencia sin precedentes que atraviesa el país.

La banda liderada por ‘Pipo’ buscó emanciparse de Los Choneros y fue la que más éxito tuvo hasta lograr desplazarlos al crear, según las autoridades, una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación para el envío de cocaína a México, procedente principalmente de Colombia, en contraste con sus rivales, que están aliados con el Cártel de Sinaloa.

Los Lobos incrementaron su radio de acción y diversificaron sus actividades al incursionar también con fuerza en la minería ilegal y crear, también de acuerdo a las autoridades, alianzas con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la explotación de enclaves mineros ilegales en zonas fronterizas de la Amazonía.

(Con información de EFE)

Temas


Crimen Organizado
Detenciones

Localizaciones


Ecuador
España

Organizaciones


CJNG

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

