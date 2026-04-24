Enfrentamiento deja cinco civiles abatidos, en General Terán, Nuevo León

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México
/ 24 abril 2026
    Enfrentamiento deja cinco civiles abatidos, en General Terán, Nuevo León
    Cinco civiles armados murieron tras enfrentamiento con Fuerza Civil en General Terán; autoridades aseguraron armas, explosivos y equipo táctico Google Maps

El Operativo Muralla se activó este viernes en dicho municipio en donde ocurrió un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y hombres armados

Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento entre policías de Fuerza Civil y presuntos miembros del crimen organizado dejó cinco civiles armados abatidos en General Terán, Nuevo León, este viernes.

Los uniformados realizaban patrullajes en la zona derivado de labores de inteligencia e investigación cuando detectaron al grupo de civiles que vestían ropa camuflada y equipo táctico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-cuatro-generadores-de-violencia-en-operativos-en-linares-nl-AB20216042

ANTE PRESENCIA POLICIACA, HOMBRES ARMADOS ABREN FUEGO Y SON ABATIDOS

Los sospechosos, al ser sorprendidos, accionaron sus armas contra los efectivos que repelieron la agresión.

El saldo del enfrentamiento es de cinco presuntos criminales abatidos, así como el aseguramiento de cinco armas largas, diversos artefactos explosivos improvisados, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Por parte de los policías estatales no se reportaron heridos o bajas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cateos-de-la-fgr-dejan-dos-detenidos-asi-como-el-aseguramiento-de-narcoticos-y-armas-en-nl-OK20192480

En coordinación con Guardia Nacional y la Defensa, se reforzó la presencia en la zona.

El sitio se encuentra bajo resguardo mientras se realizan las labores periciales y de levantamiento de los cuerpos.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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