Enfrentamiento deja cinco civiles abatidos, en General Terán, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento entre policías de Fuerza Civil y presuntos miembros del crimen organizado dejó cinco civiles armados abatidos en General Terán, Nuevo León, este viernes. Los uniformados realizaban patrullajes en la zona derivado de labores de inteligencia e investigación cuando detectaron al grupo de civiles que vestían ropa camuflada y equipo táctico.

ANTE PRESENCIA POLICIACA, HOMBRES ARMADOS ABREN FUEGO Y SON ABATIDOS Los sospechosos, al ser sorprendidos, accionaron sus armas contra los efectivos que repelieron la agresión. El saldo del enfrentamiento es de cinco presuntos criminales abatidos, así como el aseguramiento de cinco armas largas, diversos artefactos explosivos improvisados, cargadores, cartuchos y equipo táctico. Por parte de los policías estatales no se reportaron heridos o bajas.

En coordinación con Guardia Nacional y la Defensa, se reforzó la presencia en la zona. El sitio se encuentra bajo resguardo mientras se realizan las labores periciales y de levantamiento de los cuerpos.

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