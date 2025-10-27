Enfrentamiento deja dos civiles armados fallecidos y siete detenidos, en Los Aldamas, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados dejó un saldo de dos civiles armados fallecidos y siete detenidos en Los Aldamas, Nuevo León, este lunes 27 de octubre.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal informó que los hechos que se registraron durante un despliegue del Operativo Muralla en la zona.

Los policías repelieron la agresión de los civiles armados y el saldo preliminar es de siete detenidos, dos abatidos, 12 armas largas aseguradas, 1 rifle calibre 50, 1 vehículo pick up, 1 vehículo con blindaje artesanal, diverso equipo táctico y diversas dosis de droga.

La situación se encuentra bajo control y al sitio se trasladaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la División Aérea de Fuerza Civil.

En los hechos no se reportaron policías heridos.