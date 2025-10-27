Enfrentamiento deja dos civiles armados fallecidos y siete detenidos, en Los Aldamas, Nuevo León

México
/ 27 octubre 2025
    Enfrentamiento deja dos civiles armados fallecidos y siete detenidos, en Los Aldamas, Nuevo León
    Los hechos se registraron en el municipio de Los Aldamas, Nuevo León, en donde dos civiles armados resultaron abatidos. FOTO: CORTESÍA

Al sitio se trasladaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional y la División Aérea de Fuerza Civil

Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados dejó un saldo de dos civiles armados fallecidos y siete detenidos en Los Aldamas, Nuevo León, este lunes 27 de octubre.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal informó que los hechos que se registraron durante un despliegue del Operativo Muralla en la zona.

Los policías repelieron la agresión de los civiles armados y el saldo preliminar es de siete detenidos, dos abatidos, 12 armas largas aseguradas, 1 rifle calibre 50, 1 vehículo pick up, 1 vehículo con blindaje artesanal, diverso equipo táctico y diversas dosis de droga.

La situación se encuentra bajo control y al sitio se trasladaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la División Aérea de Fuerza Civil.

En los hechos no se reportaron policías heridos.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

