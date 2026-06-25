Enfrentamiento en Palma Sola, Acapulco, deja cuatro muertos; entre ellos un elemento de la Guardia Nacional

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad registrado la tarde de este miércoles en la colonia Palma Sola, en la parte alta de Acapulco, dejó un saldo preliminar de cuatro personas muertas, entre ellas un integrante de la Guardia Nacional y tres presuntos agresores, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas en las inmediaciones de la escuela primaria Baltazar Leyva Mancilla y de una feria patronal instalada en la zona, lo que provocó que personas que se encontraban en el lugar se resguardaran ante las detonaciones de arma de fuego.

REPORTAN ATAQUE DE HOMBRES ARMADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados agredieron a elementos de seguridad que realizaban recorridos de supervisión y vigilancia en la zona alta de Acapulco, considerada por autoridades como un punto de incidencia delictiva. Tras el ataque, los agentes repelieron la agresión, lo que derivó en un intercambio de disparos que se prolongó durante varios minutos. Testimonios de habitantes refieren que durante el enfrentamiento decenas de personas buscaron refugio en viviendas, comercios y dentro de la escuela cercana. Padres de familia acudieron al plantel para resguardar a sus hijos, mientras comerciantes de la zona cerraron sus establecimientos. Versiones preliminares indican que en el sitio murieron tres civiles armados, presuntamente integrantes de un grupo delictivo, así como un elemento de la Guardia Nacional que participaba en las labores de seguridad.

REALIZAN DESPLIEGUE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRAS ENFRENTAMIENTO Tras los hechos, al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policía Ministerial, quienes realizaron el acordonamiento de la zona para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes. De manera simultánea, se implementó un operativo de seguridad en distintos puntos de la colonia Palma Sola y áreas cercanas con el objetivo de ubicar a otros presuntos involucrados que habrían huido tras el enfrentamiento. Como parte del despliegue, helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Secretaría de Marina realizaron sobrevuelos de reconocimiento en la parte alta de Acapulco, mientras que en tierra se instalaron filtros de revisión y patrullajes preventivos. La Secretaría de Seguridad Pública municipal informó en un comunicado que se realizó un operativo interinstitucional en coordinación con autoridades federales y estatales en la zona donde ocurrieron los hechos.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN CURSO La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que abrió una carpeta de investigación por los hechos registrados durante el ataque contra elementos de seguridad que realizaban recorridos en el puerto. La dependencia detalló que personal de la Policía Investigadora Ministerial y peritos acudieron al sitio para realizar el levantamiento de indicios y llevar a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso. Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las personas fallecidas ni el número exacto de agresores que participaron en el enfrentamiento. El área permanece bajo resguardo de corporaciones de seguridad mientras continúan las labores de investigación y vigilancia en la zona alta de Acapulco.

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