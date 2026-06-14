Asesinan a cuatro personas en Azcapotzalco, entre ellos un menor de edad

CDMX.- Cuatro personas fueron asesinadas a balazos en la Colonia Santa María Maninalco, en la Alcaldía Azcapotzalco. Las autoridades detallaron que se trata de un niño, de 13 años, un hombre, de 39, y dos mujeres, de 26 y 35 años. Además, dos adolescentes más resultaron lesionadas y fueron hospitalizadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, todos pertenecían a la misma familia y la madrugada del domingo estaban en su domicilio, ubicado en la esquina de Callejón Doctor Liceaga y Calle Hermenegildo Galeana. Alrededor de las 1:00 horas, varios hombres ingresaron por la fuerza a la vivienda y los acribillaron. “De acuerdo con las primeras indagatorias, (los agresores) viajaban a bordo de tres motocicletas y al llegar al sitio, realizaron las detonaciones de manera directa en contra de las personas”, informó la Policía capitalina.

OPERATIVO TERMINA SIN DETENIDOS Agentes preventivos del Sector Cuitláhuac fueron alertados y acudieron enseguida, pero los tiradores ya habían escapado. Aunque pidieron ayuda al C2 Poniente para rastrear la ruta que siguieron y desplegaron un dispositivo de búsqueda, no reportaron la detención de ningún sospechoso.

“Al arribar, dos jovencitas que presentaban manchas hemáticas solicitaron apoyo debido que al interior de su casa estaban sus familiares lesionados”, añade el reporte oficial.

INICIAN CARPETA DE INVESTIGACIÓN También fueron movilizados paramédicos de Protección Civil y de Cruz Roja, quienes trasladaron a un hospital infantil a las dos jóvenes y confirmaron que los demás lesionados habían fallecido. “Cabe señalar que en el domicilio se hallaron dosis de aparente droga, lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público”, revelaron las autoridades.

La Fiscalía inició una carpeta de investigación por el multihomicidio y más tarde se presentó el personal forense para realizar los peritajes y el levantamiento de los cadáveres.

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