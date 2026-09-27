Enfrentamiento en San Ignacio, Sinaloa: Caen 3 con explosivos para dron

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    Enfrentamiento en San Ignacio, Sinaloa: Caen 3 con explosivos para dron
    Detención en San Ignacio, Sinaloa, deja explosivos, armas y cartuchos MARINA
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    Detención en San Ignacio, Sinaloa, deja explosivos, armas y cartuchos MARINA

Autoridades repelen agresión contra el GOES, aseguran 60 artefactos explosivos, armas, equipo táctico y un vehículo.

Tres hombres armados fueron detenidos en San Ignacio, Sinaloa, tras atacar a balazos a elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). El operativo ocurrió cerca de la zona del río, donde las autoridades también aseguraron un arsenal que incluía 60 artefactos explosivos listos para usarse en drones.

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El enfrentamiento comenzó cuando los sospechosos intentaron escapar a bordo de una camioneta al notar la presencia policial. Durante la persecución, los ocupantes descendieron del vehículo y dispararon contra las fuerzas estatales y federales, quienes respondieron a la agresión para neutralizar la amenaza.

Uno de los tres agresores resultó herido durante el intercambio de disparos, pero se encuentra fuera de peligro. Tras ser atendido por personal médico, el detenido fue puesto bajo custodia junto a sus dos acompañantes para continuar con los trámites correspondientes.

DECOMISO REPRESENTA EL HALLAZGO DE MAYOR IMPACTO EN LA ZONA

El decomiso de 60 artefactos explosivos acondicionados para drones representa el hallazgo de mayor impacto en la zona. Este tipo de armamento modificado es utilizado por grupos delictivos para realizar ataques aéreos a distancia. Además del material explosivo, las autoridades aseguraron:

Armas de fuego: Un fusil de asalto tipo AK-47 (“cuerno de chivo”), una pistola calibre 9 mm y 10 cartuchos útiles.

Equipo de protección: Tres chalecos tácticos dotados con sus respectivas placas balísticas.

Vehículo: Una camioneta tipo pick-up GMC Sierra, de color oscuro y sin placas de circulación.

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Todo el equipo delictivo y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades federales para iniciar la investigación. Las corporaciones de seguridad mantienen operativos en la zona para garantizar la tranquilidad de los habitantes del municipio.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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