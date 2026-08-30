Enrique Peña Nieto reaparece en Italia junto a Avishai Neriah, empresario relacionado con Pegasus

CDMX.- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue captado este fin de semana en una exclusiva boda en la localidad de Portofino, Italia, sin embargo, además de su reaparición en público, lo que atrajo la atención de la prensa nacional ha sido la identidad del hombre que lo acompaña.

Se trata de Avishai Neriah, empresario de origen israelí que ha acusado públicamente de haber recibido presuntos sobornos millonarios que están vinculados con la adquisición del software de espionaje Pegasus durante el sexenio en el que se desempeñó como presidente de México (2012-2018).