Enrique Peña Nieto reaparece en Italia junto a Avishai Neriah, empresario relacionado con Pegasus
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Fue captado este fin de semana en una exclusiva boda en la localidad de Portofino
CDMX.- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue captado este fin de semana en una exclusiva boda en la localidad de Portofino, Italia, sin embargo, además de su reaparición en público, lo que atrajo la atención de la prensa nacional ha sido la identidad del hombre que lo acompaña.
Se trata de Avishai Neriah, empresario de origen israelí que ha acusado públicamente de haber recibido presuntos sobornos millonarios que están vinculados con la adquisición del software de espionaje Pegasus durante el sexenio en el que se desempeñó como presidente de México (2012-2018).
Ha sido el agente inmobiliario Efraim Feder, quien también asistió a dicha celebración del cantante Omer Adam y Sacha Israelovich, presuntamente el responsable de difundir la grabación en la que se puede ver al exmandatario en las primeras filas, destinadas a los invitados, junto a Neriah.
PEÑA NIETO, CERCANO A EMPRESARIO ISRAELÍ
Enrique Peña Nieto ha mantenido una relación de cercanía con Avishai Neriah desde que se desempeñaba como titular del Ejecutivo federal.
Informaciones periodísticas dadas a conocer en su momento revelaron que tanto Neriah como su socio, Uri Ansbacher, habrían destinado cerca de 25 millones de dólares a pagos y presuntos sobornos relacionados con Peña.
Destacan entre dichas operaciones, atribuidas a los empresarios, la venta de equipo militar, tecnología de seguridad y el software Pegasus, el cual se usó durante el sexenio de Peña con el objetivo de intervenir las comunicaciones de periodistas, activistas y opositores políticos mexicanos.