Enrique Peña Nieto reaparece en Italia junto a Avishai Neriah, empresario relacionado con Pegasus

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    Enrique Peña Nieto reaparece en Italia junto a Avishai Neriah, empresario relacionado con Pegasus
    En el video se observa al exmandatario en las primeras filas, destinadas a los invitados, junto a Neriah. Cortesía

Fue captado este fin de semana en una exclusiva boda en la localidad de Portofino

CDMX.- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue captado este fin de semana en una exclusiva boda en la localidad de Portofino, Italia, sin embargo, además de su reaparición en público, lo que atrajo la atención de la prensa nacional ha sido la identidad del hombre que lo acompaña.

Se trata de Avishai Neriah, empresario de origen israelí que ha acusado públicamente de haber recibido presuntos sobornos millonarios que están vinculados con la adquisición del software de espionaje Pegasus durante el sexenio en el que se desempeñó como presidente de México (2012-2018).

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Ha sido el agente inmobiliario Efraim Feder, quien también asistió a dicha celebración del cantante Omer Adam y Sacha Israelovich, presuntamente el responsable de difundir la grabación en la que se puede ver al exmandatario en las primeras filas, destinadas a los invitados, junto a Neriah.

PEÑA NIETO, CERCANO A EMPRESARIO ISRAELÍ

Enrique Peña Nieto ha mantenido una relación de cercanía con Avishai Neriah desde que se desempeñaba como titular del Ejecutivo federal.

Informaciones periodísticas dadas a conocer en su momento revelaron que tanto Neriah como su socio, Uri Ansbacher, habrían destinado cerca de 25 millones de dólares a pagos y presuntos sobornos relacionados con Peña.

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Destacan entre dichas operaciones, atribuidas a los empresarios, la venta de equipo militar, tecnología de seguridad y el software Pegasus, el cual se usó durante el sexenio de Peña con el objetivo de intervenir las comunicaciones de periodistas, activistas y opositores políticos mexicanos.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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