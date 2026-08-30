Se priorizará estabilidad de precios e inversión con paquete 2027: SHCP

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    Se priorizará estabilidad de precios e inversión con paquete 2027: SHCP
    El Secretario de Hacienda acudió a la reunión plenaria de los legisladores de Morena. X

El coahuilense Édgar Amador destaca que la economía nacional mantiene condiciones favorables

CDMX.- El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum buscará que el Paquete Económico 2027 mantenga como prioridades la estabilidad de precios, el crecimiento económico con bienestar compartido y un mayor impulso a la inversión pública, afirmó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

Durante su participación en la reunión plenaria de las y los diputados federales de Morena, el funcionario destacó que la economía mexicana mantiene condiciones favorables, con una mejoría en los ingresos de las familias y un entorno de estabilidad de precios.

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Amador Zamora resaltó que la inflación anual se ubicó recientemente en 3.1 por ciento, nivel que, aseguró, representa uno de los registros más bajos de las últimas décadas.

Explicó que la coordinación entre el Gobierno Federal y el sector privado, así como la política de estímulos aplicada a los precios de los combustibles, han contribuido a mantener contenida la inflación y han permitido al Banco de México desarrollar su política monetaria.

“Es un logro muy importante para las familias de México que la inflación sea estable y controlada”, sostuvo.

En materia de crecimiento, el titular de Hacienda afirmó que la economía mexicana mantiene una trayectoria sólida y destacó el desempeño registrado durante el segundo trimestre de 2026.

De acuerdo con sus cifras, la economía creció 2.1 por ciento anual durante ese periodo, mientras que frente al trimestre previo registró un avance de 1.5 por ciento.

El funcionario calificó este resultado como el crecimiento más rápido de los últimos seis años y rechazó las previsiones pesimistas que surgieron después del débil desempeño observado durante el primer trimestre.

“Tenemos una economía sólida en crecimiento. Tenemos una inversión histórica”, afirmó, al señalar que la inversión está integrada por componentes domésticos y extranjeros, además de la participación pública y privada.

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Amador Zamora sostuvo que la combinación de políticas económicas permitirá mantener un crecimiento firme hacia adelante, aunque subrayó que para ello será indispensable contar con finanzas públicas sólidas.

En este sentido, aseguró que los ingresos tributarios alcanzaron en 2026 un nivel equivalente a 15.6 por ciento del Producto Interno Bruto, cifra que calificó como un récord histórico para el país.

“Los ingresos tributarios al corte del 2026 representan 15.6 por ciento del Producto Interno Bruto, es un récord histórico, nunca se había alcanzado este nivel de recaudación”, destacó.

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De cara a la presentación del Paquete Económico 2027, el secretario de Hacienda señaló que la estrategia del Gobierno Federal estará enfocada en impulsar el crecimiento económico acompañado de bienestar, mediante un programa ambicioso de inversión pública.

La propuesta, agregó, buscará mantener la estabilidad económica y fortalecer las condiciones para que la inversión pública y privada continúen contribuyendo al desarrollo del país.

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