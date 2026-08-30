Localizan con vida a Dayana y Facundo, ambos menores de edad, en Jalisco y Nayarit

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    Localizan con vida a Dayana y Facundo, ambos menores de edad, en Jalisco y Nayarit
    Facundo Vidal Sánchez Sánchez fue reportado como desaparecidos en Zapopan en julio. Cortesía

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas desplegó operativos en distintos puntos de Jalisco para dar con su ubicación

GUADALAJARA, JAL.- Dayana Andrea Hernández Hernández, la adolesente de 13 años que contaba con una denuncia por desaparición en Guadalajara, fue localizada con vida en Zapotlanejo.

La joven era buscada por sus familiares desde el pasado 22 de agosto, luego de que saliera de su domicilio ubicado en la Colonia del Fresno.

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Como parte de las acciones de búsqueda, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco, personal de la Vicefiscalía mantuvo el seguimiento del caso, lo que permitió que elementos de la Comisaría de Zapotlanejo localizaran a la adolescente el 28 de agosto. Dayana, confirmaron, estaba en un domicilio en buen estado de salud.

ADOLESCENTE FUE REMITIDA A CIUDAD NIÑEZ

La dependencia añadió que la adolescente fue remitida a Ciudad Niñez para continuar con el seguimiento correspondiente.

“Por tratarse de una adolescente y a fin de proteger su integridad, las circunstancias específicas relacionadas con su ausencia y localización se mantienen bajo reserva”, añadió.

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El jueves pasado, la Fiscalía del Estado informó que Dayana salió de su casa con varios cambios de ropa y con la aparente intención de viajar a Hidalgo, Estado del que es originaria. Hasta ahora no se ha dado a conocer qué hacía en Zapotlanejo.

HALLAN A FACUNDO, DE 17 AÑOS, EN NAYARIT

Facundo Vidal Sánchez Sánchez, uno de los adolescentes reportados como desaparecidos en Zapopan en julio, en lo que se sospechó pudo haber sido víctima de reclutamiento forzado, fue localizado en el municipio de Acaponeta, al norte de Nayarit.

La Fiscalía de Jalisco informó que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas desplegó operativos en distintos puntos de Jalisco desde que se tuvo conocimiento de su desaparición, ocurrida el 17 de julio, lo que incluyó análisis de información, revisión de videograbaciones y entrevistas con familiares y personas cercanas.

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Los indicios obtenidos durante la investigación permitieron ampliar la búsqueda hacia otras entidades. Una vez localizado, las autoridades se comunicaron con los familiares del adolescente.

VIDAL SERÁ TRASLADADO A JALISCO

Facundo Vidal, vecino del poblado de San Miguel Tateposco, será trasladado en las próximas horas a Jalisco. Su mamá Esmeralda es una de las mujeres que se ha manifestado en marchas ante la ausencia.

“Él cortaba nopal con el tío, se iba a fumigar al campo, es lo único que hacía, se iba al mercado, al mercado Felipe Ángeles, porque él le ayudaba a pesar el nopal y eso”, contó días después de la desaparición, previo a una marcha en Guadalajara.

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Relató que el día de la desaparición salió de su casa en San Miguel Tateposco y vecinos vieron que se subió a un vehículo en la localidad de San Esteban, ubicada cerca de ahí.

“Hasta donde sé, lo recogió un auto y ya, es lo único que sé, pero yo no puedo afirmar al 100 por ciento que lo reclutaron, no tengo una certeza”, dijo entonces. Facundo se había salido de la secundaria tres meses antes de terminarla.

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