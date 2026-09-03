Entre armas, drogas y carros de lujo cae “el Amarillo”, presunto líder criminal vinculado con “Los Rusos”
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Tras la detención del líder criminal, autoridades federales aseguraron armas, drogas y hasta 39 vehículos de lujo
Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo”, fue capturado en Puebla durante un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales.
A través de su cuenta de X, el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo”, objetivo prioritario y presunto líder de una célula crminial relacionada con “Los Rusos”, con presencia en Acapulco, Guerrero.
La captura ocurrió en Lomas de Angelópolis, Puebla, derivada de trabajos de inteligencia e investigación, así como de un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales como la FGR, la SSPC y la Marina.
Govén Ulisses “N” es identificado como uno de los principales objetivos de dicha organización y se le relaciona con delitos como extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de drogas
Junto a él fueron detenidas dos personas más que fungían como sus escoltas, además del aseguramiento de armas, drogas y 39 vehículos de lujo en la agencia Dimont, ubicada en Vía Atlixcáyotl.