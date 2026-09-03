Entre armas, drogas y carros de lujo cae “el Amarillo”, presunto líder criminal vinculado con “Los Rusos”

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México
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    Entre armas, drogas y carros de lujo cae “el Amarillo”, presunto líder criminal vinculado con “Los Rusos”
    Coches de lujo asegurados en la detención de “El Amarillo”, líder criminal vinculado con los Rusos MARINA

Tras la detención del líder criminal, autoridades federales aseguraron armas, drogas y hasta 39 vehículos de lujo

Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo”, fue capturado en Puebla durante un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales.

A través de su cuenta de X, el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo”, objetivo prioritario y presunto líder de una célula crminial relacionada con “Los Rusos”, con presencia en Acapulco, Guerrero.

La captura ocurrió en Lomas de Angelópolis, Puebla, derivada de trabajos de inteligencia e investigación, así como de un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales como la FGR, la SSPC y la Marina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/de-jonathan-melendez-a-marco-ebben-los-crimenes-que-han-sacudido-atizapan-de-zaragoza-CG23256062

Govén Ulisses “N” es identificado como uno de los principales objetivos de dicha organización y se le relaciona con delitos como extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de drogas

Junto a él fueron detenidas dos personas más que fungían como sus escoltas, además del aseguramiento de armas, drogas y 39 vehículos de lujo en la agencia Dimont, ubicada en Vía Atlixcáyotl.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tenemos-un-nino-revelan-video-de-autoridades-rescatando-al-hijo-de-jonathan-melendez-unico-sobreviviente-del-multihomicidio-LA23239417
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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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