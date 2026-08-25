Entre cumpleaños y Rosalía: así fue captada Luisa María Alcalde junto a Arturo Ávila

Luisa María Alcalde Luján cumplió 39 años este lunes 24 de agosto y compartió en redes sociales un momento familiar junto a su hija Leonora, con quien aparece abrazada en una publicación dedicada a la celebración.

La fecha también estuvo acompañada por mensajes de felicitación de distintas figuras públicas, entre ellas la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien reconoció la trayectoria de Alcalde dentro de la vida pública. Sin embargo, durante la noche, la consejera jurídica de la Presidencia volvió a llamar la atención en redes sociales por una razón distinta: su asistencia al concierto de Rosalía. Así captaron a Luisa María Alcalde en el concierto de Rosalía Un video de aproximadamente 15 segundos comenzó a circular en X después de que fuera difundido originalmente por N+. En las imágenes se observa a Luisa María Alcalde junto al diputado federal de Morena, Arturo Ávila, durante el espectáculo de la cantante española. La grabación rápidamente fue retomada por periodistas y usuarios de redes sociales, quienes destacaron la presencia de ambas figuras del oficialismo en el concierto.

Uno de los aspectos que provocó comentarios fue que Alcalde llevaba una bebida en la mano. Sin embargo, no existe confirmación sobre el contenido del vaso, por lo que las versiones que señalaron que podría tratarse de una bebida alcohólica permanecen como especulaciones. ¿Por qué generó comentarios la aparición de Alcalde y Ávila? La difusión de las imágenes ocurrió en un momento particularmente sensible para Morena, debido a la controversia relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Alcalde dejó recientemente la dirigencia nacional de Morena para asumir como consejera jurídica de la Presidencia. Desde esa posición se ha referido al proceso relacionado con Rocha Moya y a la solicitud de detención planteada por autoridades estadounidenses. La funcionaria ha sostenido que en este asunto se vulneró el principio de confidencialidad y que no se presentaron elementos suficientes para respaldar dicha solicitud. Por su parte, Arturo Ávila es diputado federal y ha fungido como vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Su presencia junto a Alcalde durante el concierto también fue señalada por usuarios en el contexto de los recientes movimientos y tensiones dentro del partido.

Alcalde y Ávila no han aclarado las imágenes Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido públicamente una explicación sobre su asistencia al concierto de Rosalía ni sobre los comentarios relacionados con la bebida que aparece en las imágenes. La escena, sin embargo, se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, principalmente por la coincidencia entre el cumpleaños de Alcalde, el espectáculo de la cantante española y el complejo escenario político que enfrenta Morena.