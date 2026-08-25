Entre cumpleaños y Rosalía: así fue captada Luisa María Alcalde junto a Arturo Ávila

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Entre cumpleaños y Rosalía: así fue captada Luisa María Alcalde junto a Arturo Ávila
    Luisa María Alcalde celebró este lunes su cumpleaños número 39 y horas después apareció en un video durante el concierto de Rosalía, acompañada por el diputado de Morena, Arturo Ávila. FOTO: CUARTOSCURO

Las imágenes generaron comentarios en redes sociales debido al contexto político que atraviesa el partido y a una bebida que la funcionaria llevaba en la mano

Luisa María Alcalde Luján cumplió 39 años este lunes 24 de agosto y compartió en redes sociales un momento familiar junto a su hija Leonora, con quien aparece abrazada en una publicación dedicada a la celebración.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exhibe-luisa-maria-alcalde-lista-de-medios-con-ecosistema-digital-anti-4t-EL22837416

La fecha también estuvo acompañada por mensajes de felicitación de distintas figuras públicas, entre ellas la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien reconoció la trayectoria de Alcalde dentro de la vida pública.

Sin embargo, durante la noche, la consejera jurídica de la Presidencia volvió a llamar la atención en redes sociales por una razón distinta: su asistencia al concierto de Rosalía.

Así captaron a Luisa María Alcalde en el concierto de Rosalía

Un video de aproximadamente 15 segundos comenzó a circular en X después de que fuera difundido originalmente por N+. En las imágenes se observa a Luisa María Alcalde junto al diputado federal de Morena, Arturo Ávila, durante el espectáculo de la cantante española.

La grabación rápidamente fue retomada por periodistas y usuarios de redes sociales, quienes destacaron la presencia de ambas figuras del oficialismo en el concierto.

Uno de los aspectos que provocó comentarios fue que Alcalde llevaba una bebida en la mano. Sin embargo, no existe confirmación sobre el contenido del vaso, por lo que las versiones que señalaron que podría tratarse de una bebida alcohólica permanecen como especulaciones.

¿Por qué generó comentarios la aparición de Alcalde y Ávila?

La difusión de las imágenes ocurrió en un momento particularmente sensible para Morena, debido a la controversia relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Alcalde dejó recientemente la dirigencia nacional de Morena para asumir como consejera jurídica de la Presidencia. Desde esa posición se ha referido al proceso relacionado con Rocha Moya y a la solicitud de detención planteada por autoridades estadounidenses.

La funcionaria ha sostenido que en este asunto se vulneró el principio de confidencialidad y que no se presentaron elementos suficientes para respaldar dicha solicitud.

Por su parte, Arturo Ávila es diputado federal y ha fungido como vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Su presencia junto a Alcalde durante el concierto también fue señalada por usuarios en el contexto de los recientes movimientos y tensiones dentro del partido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/luisa-maria-alcalde-niega-haber-creado-lista-negra-de-periodistas-IK22826806

Alcalde y Ávila no han aclarado las imágenes

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido públicamente una explicación sobre su asistencia al concierto de Rosalía ni sobre los comentarios relacionados con la bebida que aparece en las imágenes.

La escena, sin embargo, se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, principalmente por la coincidencia entre el cumpleaños de Alcalde, el espectáculo de la cantante española y el complejo escenario político que enfrenta Morena.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Polémica
Política
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Luisa María Alcalde Luján

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Paloma Sánchez consideró que dicho nombramiento no representa un cambio política para esta entidad.

Oposición descalifica nombramiento de Graciela Domínguez; denuncian continuidad e influencia de grupo afín a Rocha
Existen 25 personas procesadas por el ataque al centro de apuestas; de ellas sólo dos han sido sentenciadas.

Casino Royale: a 15 años deudos exigen conocer la verdad tras la tragedia que dejó 52 personas muertas; sólo hay dos sentenciados
Destacaron que se espera que las relaciones comerciales vuelvan eventualmente, en términos generales, a condiciones similares a las actuales, incluso si cambia la estructura de los tratados.

Presiona desacuerdo EU-Canadá certidumbre del T-MEC: Moody’s Raitings
Plataformas como Temu y Cider ganan terreno en el consumo masivo en México con estrategias de gamificación y moda ‘aesthetic’.

¿Se acabó el fenómeno Shein? Desplazan al gigante de la moda rápida ante auge de Temu y AliExpress
Descubre cuáles son las mejores marcas de lápices y gomas de borrar según el estudio de calidad de la Profeco para este regreso a clases.

Profeco en el Regreso a Clases... estos son los mejores lápices y borradores
En Israel ‘los libros mezclan a los palestinos con los nazis’, asegura especialista

En Israel ‘los libros mezclan a los palestinos con los nazis’, asegura especialista
“Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes” llegará a Cinemex el 28 de agosto de 2026. Conoce fechas, precios de boletos y detalles de la versión restaurada.

Juan Gabriel vuelve a Bellas Artes... ahora con Cinemex; fechas y boletos
La exclusividad de Apple TV modificó la forma de seguir la Fórmula 1 en Estados Unidos y encendió alertas por sus cifras de audiencia.

La F1 derrapa con Apple TV: audiencia se desploma hasta 68% en Estados Unidos