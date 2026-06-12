Entre división, CNTE busca abrogar ley para acceder a pensiones ‘privilegiadas’

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    Entre división, CNTE busca abrogar ley para acceder a pensiones ‘privilegiadas’
    La CNTE ya lleva más de una semana protestando a diario en la Ciudad de México y otras entidades exigiendo abrogar la Ley del ISSSTE de 2007. Cuartoscuro
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A diferencia del resto de los trabajadores en el país, profesores quieren que el Estado asuma la responsabilidad de sus retiros

CDMX.- A pesar de que ya se empezaron a generar divisiones y choques internos por el desgaste del movimiento, la abrogación de la Ley del ISSSTE es el principal incentivo y estandarte que mantiene unida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En la Asamblea Nacional que tuvieron esta madrugada, algunos docentes cansados pedían que ya se retiraran. Sin embargo, el que muchos profesores ya no tengan derecho a su pensión al jubilarse los mantiene unidos y en lucha. Ahora tienen que ahorrar para que puedan tener una pensión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-sep-interes-politicos-de-cnte-contra-mundial-PB21310539

“Hoy lo que estamos exigiendo es que efectivamente el Estado asuma la responsabilidad de la jubilación y no sea el trabajador al 100%, como se venía haciendo antes”, señala un maestro chiapaneco integrante de la Asamblea Nacional Representativa.

La madrugada avanzaba entre discusiones, balances y señales de desgaste. Después de 12 días de paro, plantones, bloqueos y negociaciones con el gobierno federal, algunos contingentes planteaban la posibilidad de retirarse. Otros insistían en mantener la presión. En medio de ese debate, el maestro chiapaneco sostiene que la CNTE sigue teniendo una causa capaz de imponerse a cualquier diferencia: echar abajo la Ley del ISSSTE de 2007.

Desde su perspectiva, las tensiones internas existen, pero no son nuevas. Lo que sí cambió, afirma, es la manera en que la política partidista comenzó a influir en las decisiones de algunas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

$!Ayer, el magisterio disidente volvió a presionar con manifestaciones en la jornada de arranque del Mundial.
Ayer, el magisterio disidente volvió a presionar con manifestaciones en la jornada de arranque del Mundial. Cuartoscuro

“En este gobierno, Morena se metió hasta la cocina. Muchos de nuestros compañeros son militantes de ese partido y por supuesto que sí influye en las decisiones que se toman en cada una de las secciones. En algunas secciones ofrecieron diputaciones, presidentes municipales y toda la estructura de los ayuntamientos. Entonces eso permea muchas veces el movimiento y perdemos de vista el objetivo principal por el cual la Coordinadora nació hace 47 años”.

Mientras miles de maestros siguen movilizados en Ciudad de México y diversos estados del país, el docente insiste en que la lucha no gira alrededor de cargos políticos ni disputas entre grupos, sino sobre el futuro de las pensiones de cientos de miles de trabajadores.

“La gente tiene clarísimo los principios. Vamos a defender la educación pública, a democratizar el país y la educación. Quien busque intereses personales o de grupo termina siendo desechado por el propio movimiento”, afirma.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cumpla-promesa-de-campana-responde-cnte-a-sheinbaum-JB21319123

La CNTE llegó esta semana a la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación con un paquete de demandas que considera irrenunciables. La principal es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, compromiso que, recuerdan los dirigentes, fue asumido por Claudia Sheinbaum cuando era candidata presidencial.

Durante la reunión de este miércoles, la Comisión Nacional Única de Negociación volvió a escuchar propuestas que la CNTE considera insuficientes. Los docentes rechazaron la ruta planteada por el gobierno para fortalecer PENSIONISSSTE y mantener el esquema de cuentas individuales.

“Es una demanda legítima en donde se le está diciendo al trabajador: ‘no tienes de otra que movilizarte’. Es la única forma de organizarnos para lograr que efectivamente esa ley se eche abajo y vuelva a recuperar en esencia el asunto de la jubilación para todos los trabajadores del país”, dice.

El maestro reconoce diferencias entre los contingentes. Oaxaca consulta permanentemente a sus bases. Michoacán enfrenta diversas expresiones que se reivindican como parte de la CNTE. Chiapas moviliza menos contingentes debido a la distancia y los costos de traslado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/analistas-afirman-que-paro-de-la-cnte-es-una-sangria-al-erario-de-586-mdp-DA21303176

“Morena se encargó de cooptar a muchos de sus maestros. Ya ve qué pasó, les crearon otra sección, la 59. Y en Michoacán están peor. Hay cuatro, cinco o seis expresiones y todos se dicen de la CNTE. Eso es lo que ha permitido efectivamente que no podamos ir al 100% en sintonía con el movimiento”.

Pese a ello, asegura que la demanda pensionaria es más fuerte que cualquier diferencia política.

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