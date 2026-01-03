Entrega de agua de ‘El Cuchillo’ a EU pone en riesgo abasto de agua en Monterrey

    Entrega de agua de ‘El Cuchillo’ a EU pone en riesgo abasto de agua en Monterrey
    Se estima que lo entregado hasta ahora a EU equivale a 23 días de consumo de agua en la capital de Nuevo León. FOTO: CUARTOSCURO

Exdirector de la Conagua señaló que usar agua de esa presa sienta un mal precedentes, pues no formaba parte del tratado

El uso del agua de la Presa El Cuchillo para abonar a la deuda hídrica de México con EU ha sentado un mal precedente y ahora se corre el riesgo de que Washington exija mayores extracciones del embalse, principal fuente de agua potable del área metropolitana de Monterrey, advirtió ayer el ex director de la Conagua, José Luis Luege.

En entrevista, recalcó que ya que el Tratado binacional de Aguas de 1944 no incluye a la Cuenca del Río San Juan, donde se ubican El Cuchillo y la Presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no debió utilizarla para enviar líquido a Texas.

Más grave, pronosticó el experto, es que EU va a construir, a partir de este 2026, represas, canales y más infraestructura en territorio texano para aprovechar el Río San Juan.

”México no tenía por qué entregar agua del Río San Juan. De aquí en adelante, el Río San Juan ya va a ser parte del Tratado”, adelantó.

Agregó que contrario a la afirmación de Sheinbaum sobre que las entregas de agua a Texas no ponen en riesgo el abasto para consumo humano y agrícola, sí amenazan a Monterrey y al Distrito de Riego 026 de Tamaulipas.

Entre el 22 y el 29 de diciembre, la Conagua desfogó 150 millones de metros cúbicos de El Cuchillo para cumplir con el compromiso de Sheinbaum con Donald Trump -que amenazó con aranceles- de entregar 249 millones de metros cúbicos a Texas antes del 31 de enero.

