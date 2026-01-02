Muerte a bordo obliga desvío a base militar en Canadá; regios llegan a Monterrey tras odisea

/ 2 enero 2026
    Muerte a bordo obliga desvío a base militar en Canadá; regios llegan a Monterrey tras odisea
    Se envió una aeronave desde la Ciudad de México para recoger a los pasajeros y llevarlos a Monterrey. /FOTO: REFORMA

Un infarto en pleno vuelo cambió el itinerario del Madrid–Monterrey: pasajeros pasaron horas varados hasta que llegó una aeronave de rescate

MONTERREY, NL.- Con 16 horas de retraso, los pasajeros regios que viajaban de Madrid a Monterrey arribaron finalmente a Nuevo León, luego de que su vuelo fuera desviado a Canadá por la muerte de una persona a bordo, en un trayecto que se prolongó entre incertidumbre y largas horas de espera.

El jueves, el vuelo AM 35 de Aeroméxico despegó de Madrid con destino a Monterrey, pero durante la ruta un pasajero sufrió un ataque cardiaco, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en la Base Militar de Goose Bay, en Canadá.

Los viajeros permanecieron varados en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se organizaba el traslado. Finalmente, se envió una aeronave desde la Ciudad de México para recoger a los pasajeros y llevarlos a Monterrey.

El avión de apoyo arribó a las 7:36 horas a la Terminal B del Aeropuerto de Monterrey, donde familiares esperaban la llegada. Entre los pasajeros, algunos relataron el desgaste emocional y físico por las horas encerrados y la falta de información clara.

“Más que nada era la desesperación... la sofocación de estar en un lugar tan encerrado tantas horas”, dijo Vania Gómez, quien señaló que durante la espera circularon versiones contradictorias entre los propios viajeros, lo que aumentó la tensión.

Otros pasajeros describieron la escena dentro del avión cuando se solicitó apoyo médico, y posteriormente el momento en que, ya en la base militar, se confirmó el fallecimiento, mientras los servicios de emergencia atendían la situación.

De acuerdo con testimonios, la espera se extendió por alrededor de 15 horas con condiciones de frío intenso; una pasajera narró que viajó con un bebé y que permanecieron varias horas dentro de la aeronave sin poder descender, lo que complicó la situación.

Cerca de la medianoche llegó el avión de rescate que trasladó a los pasajeros varados a Monterrey, con lo que concluyó el viaje marcado por la emergencia médica y el desvío imprevisto. Con información de Reforma

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

