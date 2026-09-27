‘Polo’ impactará mañana BCS como huracán mayor y viene ‘Rachel’ en camino

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    ‘Polo’ impactará mañana BCS como huracán mayor y viene ‘Rachel’ en camino
    Se espera que “Polo” se mueva a través de la península de Baja California el lunes por la noche Juan José Estrada Serafín

Se mantiene como huracán categoría 3 y enfila hacia la costa central de Baja California Sur en el Océano Pacífico

CDMX.- El huracán “Polo” se encuentra a sólo unas horas de tocar tierra en el lado oeste de la Península de Baja California, adonde se espera que toque tierra la tarde de este lunes como “huracán mayor”.

En estos momentos “Polo” se mantiene como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y enfila hacia la costa central de Baja California Sur en el Océano Pacífico, esto ocurre mientras al sur de Guerrero se ha formado una nueva tormenta tropical, “Rachel”.

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Este fenómeno se localiza a las 17:00 horas de este domingo a 485 kilómetros al sur de Acapulco y a 900 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, de acuerdo con reportes de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

“Rachel” mantiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h; además, se desplaza hacia el oeste-noroeste a 7 km/h.

“POLO” CRUZARÁ BCS LA NOCHE DEL LUNES

De acuerdo con información difundida por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), se espera que “Polo” se mueva a través de la península de Baja California el lunes por la noche y luego se acerque al noroeste de México continental, en Sonora, antes de la madrugada del martes.

“Es posible que haya fluctuaciones de fuerza en el próximo día o dos, pero se pronostica que ‘Polo’ esté en o cerca de la fuerza de un huracán mayor cuando llegue a Baja California Sur el lunes, y se anticipa que sea un huracán cuando toque tierra en México continental la primera hora del martes”, detalló en un informe.

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Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que el centro de “Polo” se localizaba a las tres de la tarde a 445 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas y a 370 al sur-suroeste de Cabo San Lázaro Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h y rachas de 250, presentaba un avance hacia tierra a 19 km/h.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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