Envía EU agua a Tijuana tras falla en bomba; la descontarán de cuota anual

La sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (USIBWC, por sus siglas en inglés) detalló en su cuenta de X que el envío se contabilizará como parte de la cuota anual de agua del río Colorado que le corresponde a México y el cual asciende a 453 mil 921 metros cúbicos.

Estados Unidos reportó ayer un envío extraordinario de agua a Tijuana, Baja California , para atender una emergencia ocasionada por una falla en una bomba.

“Estados Unidos está brindando asistencia de emergencia a Tijuana, México, después de que una falla en una bomba redujera el suministro de agua potable de la ciudad durante las temperaturas máximas del verano”, señaló.

En el mensaje difundido en redes sociales, las autoridades estadounidenses remarcaron que “México solicitó este envío para cubrir las necesidades de abastecimiento de agua tras la falla de una bomba de impulsión en la presa El Carrizo, en Tijuana, ocurrida el 7 de julio”.

De acuerdo con la prensa local, la falla afectó el abasto de agua a más de 200 colonias de Tijuana.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) reportó el pasado domingo que la falla había sido reparada.

“Gracias al trabajo ininterrumpido de especialistas de la CESPT, la CEA (Comisión Estatal del Agua) y la SEPROA, ayer sábado se concluyó con la rehabilitación del sistema Booster de la Presa El Carrizo, infraestructura estratégica para el abastecimiento del vital líquido en diversas zonas de Tijuana”, posteó en su cuenta de Facebook. “Con ello, el equipo se encuentra en operación y desde esta mañana se inició el restablecimiento gradual del suministro en las colonias afectadas”.

El reclamo

Previo a dar apoyo a la ciudad fronteriza, la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos mostró rechazo a las acciones de México de descargar aguas residuales en el río Nuevo; incluso remarcó que el objetivo de las autoridades mexicanas era el de liberar hasta un millón de galones el pasado miércoles 15 de julio, esto mientras se llevaban a cabo trabajos de reparación “en un colapso de pozo de registro en el sistema de saneamiento del Colector Sur en Mexicali”.