Ve Sheinbaum tinte electoral en críticas de Estados Unidos sobre la frontera

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a las elecciones de noviembre en Estados Unidos las declaraciones del Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien aseguró que nueve cárteles controlan “cada centímetro” de la frontera norte de México. Ayer, el funcionario estadounidense sostuvo durante una comparecencia ante el Congreso que las organizaciones criminales operan mediante un sistema de plazas, utilizan cada vez más drones y representan una amenaza en constante evolución para la seguridad fronteriza.

“Hay mucho también en este momento vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre. No queremos que usen a México. Hay muchos temas en Estados Unidos importantes de atender para que se use a México como parte de la campaña”, afirmó. “Entonces mucho de esto tiene que ver con la elección de noviembre y nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México”.

RECHAZA SHEINBAUM DECLARACIONES Citando un comunicado emitido por el presidente estadounidense, Donald Trump, Sheinbaum rechazó el diagnóstico planteado por Mullin y sostuvo que la propia Administración estadounidense reconoce que la frontera es hoy más segura y que las incautaciones de fentanilo han disminuido gracias al trabajo coordinado entre ambos países. “(Dijo que) México es la frontera más segura y también reconocen la disminución de la entrada de fentanilo. Él (Trump) habla de 66 por ciento, si no mal recuerdo, en su publicación. En realidad el último mes llegó a casi 74 por ciento”, señaló.

La presidenta aseguró que esos resultados no podrían explicarse sin la colaboración entre ambos gobiernos para combatir el tráfico de drogas y fortalecer la vigilancia fronteriza. “No podría haber una frontera segura si no se trabaja de los dos lados. Si no hay colaboración de Estados Unidos de su lado y nosotros de nuestro lado”, expresó.

MANTIENE RECHAZO AL MURO La mandataria reiteró que México mantiene su rechazo a la construcción de un muro fronterizo y defendió la posición histórica del País de privilegiar la conectividad entre ambas naciones. “No es necesario un muro. Lo que se tiene que construir entre Estados Unidos y México son más puentes, no más muros. Ha sido una posición de México siempre y es nuestra posición”, sostuvo.

Sheinbaum añadió que la reducción en el ingreso de fentanilo se mide con base en las incautaciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, por lo que consideró que esas cifras respaldan la estrategia conjunta de seguridad entre ambos gobiernos.

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