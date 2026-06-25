Operativo en Sinaloa: Detienen a “El Güero Pin” y a exdirector de Seguridad de Escuinapa

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    Operativo en Sinaloa: Detienen a “El Güero Pin” y a exdirector de Seguridad de Escuinapa
    Un intenso despliegue interinstitucional en el estado de Sinaloa derivó en la captura de un objetivo prioritario para las autoridades. FOTO: X

Las fuerzas federales y estatales capturaron a Misael Guerrero Pérez, presunto jefe de plaza de “Los Chapitos”, junto a un exfuncionario municipal tras enfrentamientos en la zona sur del estado.

Un intenso despliegue interinstitucional en el estado de Sinaloa derivó en la captura de un objetivo prioritario para las autoridades: Misael Guerrero Pérez, conocido bajo el alias de “El Güero Pin”. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que la detención de este presunto líder criminal se ejecutó en el municipio de Escuinapa, en una acción coordinada entre el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y corporaciones de la policía estatal.

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Junto al líder delincuencial fue aprehendido Hilario Martínez (identificado también como Hilario Javier Martínez Gómez), quien se desempeñó como director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa durante un periodo de dos años, tras ser designado en 2023. De acuerdo con los reportes oficiales, Martínez era un colaborador cercano a Guerrero Pérez e intentó evadir el arresto argumentando que aún se mantenía como un elemento en activo dentro de las fuerzas policiales.

Bloqueos y enfrentamientos durante el despliegue

El operativo de captura se concentró en la zona de la Isla del Bosque, dentro del municipio de Escuinapa. De acuerdo con reportes de ciudadanos y automovilistas que transitaban por el área, las acciones de las fuerzas de seguridad provocaron una reacción armada por parte de células delictivas, lo que desató una serie de enfrentamientos en la región.

El conflicto en campo derivó temporalmente en bloqueos en diversos tramos carreteros. Ante esta situación de riesgo, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa instó a la población civil a mantenerse atenta y seguir las indicaciones emitidas de manera exclusiva a través de los canales y redes sociales oficiales del gobierno del estado, mientras los patrullajes continuaban activos para restablecer el orden.

El perfil de los detenidos y el contexto regional

Informes de medios locales señalan que “El Güero Pin” operaba presuntamente como jefe de plaza del grupo delictivo “Los Chapitos”, una facción afín a Iván Archivaldo Guzmán. Por su parte, la captura del exdirector de seguridad, Hilario Martínez, expone los presuntos vínculos entre exfuncionarios locales y los grupos criminales de la región sur de Sinaloa.

Hasta el momento, los nombres de los implicados no se han integrado de manera formal en el Registro Nacional de Detenciones, y el Gabinete de Seguridad federal no ha precisado la lista total de cargos criminales que se les imputarán ante el Ministerio Público.

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Este golpe operativo ocurre en un mes donde el municipio de Escuinapa ha registrado un incremento notable en los índices de delincuencia, destacando ataques con artefactos explosivos lanzados mediante el uso de drones, así como eventos de alto impacto social como los feminicidios de Griselda Abigail “N”, de 20 años, y de la joven paraatleta Grecia Guadalupe “N”, de 14 años de edad. Las autoridades mantienen bajo resguardo la zona sur de Sinaloa para evitar posibles represalias por parte de la estructura criminal afectada.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

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Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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