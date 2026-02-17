Enviará México a observador a Junta de Paz de Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que México vaya a participar en la Junta de Paz convocada por Estados Unidos, aunque informó que se enviará al embajador ante las Naciones Unidas como observador.

“Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

La Junta de Paz, a la que convocó el presidente estadounidense Donald Trump para resolver los conflictos mundiales, tiene como objetivo que se aplique un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

“En este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un estado, pues es importante la participación de ambos estados, de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro”, dijo Sheinbaum sobre el tema.

México ha mantenido una política exterior que busca la solución pacífica de controversias y respeto al derecho internacional, como ocurre con el conflicto en Medio Oriente y su reconocimiento al Estado palestino.

En ese sentido, México ha apoyado recientemente iniciativas para promover las negociaciones entre las partes.

De acuerdo con la Casa Blanca, por lo menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado ser parte de la Junta de Paz, la mayoría del Oriente Medio y Asia occidental: Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

De Asia Central y el Sudeste Asiático están Kazajistán, Uzbekistán y Mongolia, y Camboya, Indonesia y Vietnam; seguidos por cinco europeos: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

De Latinoamérica, por ahora, se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay.