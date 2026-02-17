Sheinbaum descarta indagar a Scherer por su libro y cuestiona por qué no avanzan con García Luna

/ 17 febrero 2026
    Sheinbaum descarta indagar a Scherer por su libro y cuestiona por qué no avanzan con García Luna
    Insistió en que se continúe con las indagatorias sobre Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. CUARTOSCURO

La Presidenta sostuvo que, si hay pruebas contra servidores públicos por corrupción o vínculos delictivos, la autoridad debe actuar

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no ve necesidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue al exconsejero jurídico de la Presidencia en el sexenio pasado, Julio Scherer, tras las revelaciones que expone en su libro Ni venganza ni perdón sobre supuestos financiamientos ilícitos a morenistas.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero, en Palacio Nacional, la mandataria insistió en que se continúe con las indagatorias sobre Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón y actualmente preso en Estados Unidos.

A pregunta expresa sobre si sería deseable que la Fiscalía investigue a Scherer, Sheinbaum respondió: “Pues no, no veo ninguna necesidad. ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna?”.

La Presidenta añadió que “se enojan cuando hablamos de Calderón” y sostuvo que, en ese periodo, se presentó un caso de impunidad al señalar que fueron seis años con García Luna como secretario de Seguridad “vinculado con el narcotráfico”, de acuerdo con su dicho.

Sheinbaum sostuvo que, si la FGR o el gabinete de Seguridad encuentran relación de algún funcionario público con la delincuencia organizada o actos de corrupción, deben proceder conforme a derecho. “Se encuentra, hay prueba, se actúa, cero impunidad”, expresó.

Como referencia, mencionó actuaciones en casos como el del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, así como otros casos de presidentes municipales del Estado de México registrados, dijo, “hace ya un año”.

La mandataria reiteró que no leerá el libro de Scherer y afirmó: “Nosotros no protegemos a nadie ni establecemos ninguna relación de contubernio con nadie”, al subrayar que, si se presentan pruebas, deben analizarse en las instancias correspondientes.

