Ernestina Godoy reestructura la FGR: Pide renuncia de al menos 15 delegados estatales

Al menos 15 delegados estatales de la Fiscalía General de la República (FGR) presentarán su renuncia inmediata por instrucción de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, en lo que constituye una de las reestructuraciones internas más amplias de los últimos años y que impacta a casi la mitad de las representaciones territoriales del organismo.

De acuerdo con reportes periodísticos publicados este fin de semana, los funcionarios deberán entregar oficinas y responsabilidades a más tardar el lunes 2 de marzo, lo que permitirá el arribo de nuevos perfiles en diversas entidades del país.

Entre los estados donde ya se han confirmado cambios se encuentran Michoacán, Hidalgo, Nuevo León y Ciudad de México. También se prevén ajustes en San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Durango y posiblemente Jalisco, lo que apunta a una revisión estructural profunda en la operación regional de la FGR.

La decisión se produce semanas después de que Godoy asumiera la titularidad de la institución, tras la salida de Alejandro Gertz Manero, quien dejó el cargo para asumir una representación diplomática. Aunque la Fiscalía no ha emitido un comunicado detallado con nombres y causas específicas de las separaciones, el movimiento ha sido interpretado como un intento por redefinir el control interno y fortalecer la conducción territorial del órgano autónomo.

El ajuste tiene implicaciones estratégicas, ya que los delegados estatales son actores clave en la coordinación de investigaciones federales, el combate al crimen organizado y la vinculación con fiscalías locales. Una sustitución de esta magnitud puede leerse como una revisión de desempeño, un reordenamiento de perfiles técnicos y lealtades institucionales, un mensaje de disciplina interna o una combinación de factores administrativos y políticos.

En un contexto nacional donde la seguridad pública continúa entre las principales preocupaciones ciudadanas, la estabilidad y eficacia de la FGR resultan determinantes. El impacto real de esta reconfiguración dependerá de los perfiles que sean designados y de si el relevo se traduce en mayor coordinación con autoridades estatales y fuerzas federales.