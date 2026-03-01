Laura Itzel Castillo destaca que reforma electoral de Sheinbaum fortalece fiscalización y reduce financiamiento

/ 1 marzo 2026
    Laura Itzel Castillo destaca que reforma electoral de Sheinbaum fortalece fiscalización y reduce financiamiento
    También sostuvo que el planteamiento incluye garantizar la democracia participativa mediante diferentes consultas. ESPECIAL

La presidenta de la Cámara Alta adelantó que el paquete tocará fiscalización, financiamiento y reglas para propaganda digital e IA

CDMX.- Al afirmar que la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum contiene cambios históricos en el sistema electoral, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, aseguró que la iniciativa contempla fortalecer la fiscalización del gasto.

En un video difundido, la senadora de Morena señaló que la reforma político-electoral mantendrá la representación proporcional e incluirá el derecho de mexicanas y mexicanos a votar y ser votados en el extranjero, además de una reducción de 25% al financiamiento para instituciones electorales y partidos políticos.

“Estaremos esperando en el Congreso de la Unión la llegada de la iniciativa de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en torno a la reforma político electoral. Esta iniciativa propondrá cambios históricos en el proceso electoral”, expresó.

Castillo indicó que, entre las disposiciones previstas, se plantea una mayor fiscalización al gasto, ajustes en los tiempos de radio y televisión, así como normar lo relativo a la propaganda por redes sociales y el uso de la Inteligencia Artificial.

También sostuvo que el planteamiento incluye garantizar la democracia participativa mediante diferentes consultas, además de reiterar la prohibición del nepotismo y la reelección.

Tendremos que ver cuando llegue la iniciativa y, desde luego, empezar la discusión sobre este tema que es fundamental de cara al futuro de nuestro país”, afirmó.

Por otro lado, la legisladora informó que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizarán actividades como una Sesión Solemne en el Pleno, en la que se propondrá otorgar el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”.

Añadió que participará Leticia Sánchez, integrante de un pueblo originario, quien emitirá un mensaje desde la tribuna del Senado en tzeltal, y explicó que ello forma parte del compromiso de abrir semanalmente ese espacio a hablantes de las 68 lenguas originarias del país.

Castillo Juárez reiteró que desde el Senado se continuará legislando por la independencia económica, la soberanía nacional y la transformación.

