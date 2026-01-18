Laynez advierte ‘piedrota’ para Sheinbaum: reforma judicial genera incertidumbre

CDMX.- En pleno 2026, frente a la revisión del T-MEC y con un Mundial en puerta, Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que la reforma judicial representa “una piedrota” para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y “ruido innecesario” ante inversionistas estadounidenses por la falta de certeza jurídica en México.

A cuatro meses de un retiro obligado por la aplicación de la reforma al Poder Judicial, Laynez relató que el cambio lo sacudió y lo llevó a replantear su actividad profesional. Tras un periodo de reflexión, optó por la docencia y obtuvo un puesto como profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), al señalar una “legítima preocupación de lo que está siendo el sistema de justicia de México”.

El jurista sostuvo que, previo a la elección judicial, el Alto Tribunal operó como una Corte de contrapesos y subrayó resoluciones que, dijo, implicaron avances en derechos humanos. Entre los ejemplos mencionó decisiones del Pleno relacionadas con la pensión de viudez del ISSSTE y criterios en materia cinematográfica para atender necesidades de personas con discapacidad visual.

Como antecedente, recordó su participación en la reforma de 1994 y señaló que la Corte fortaleció su papel de control constitucional a lo largo de los años. Añadió que, en su contexto, expresidentes de distintos partidos perdieron acciones y controversias, desde Ernesto Zedillo con el Fobaproa hasta Andrés Manuel López Obrador y su Plan B, y consideró que ese funcionamiento mostró un sistema de contrapesos.

Laynez descartó que el Máximo Tribunal haya actuado como oposición a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y atribuyó las confrontaciones con López Obrador a la ausencia de negociación política cuando existía mayoría legislativa. Reconoció, sin embargo, dos fallas del periodo anterior: la transparencia tardía y la falta de comunicación con la sociedad; “nuestras sentencias hablaban por nosotros”, dijo, al explicar por qué no respondieron a señalamientos como “corruptos, traidores y privilegiados”.

Sobre la nueva integración de la Corte, indicó que no se puede separar su desempeño del origen de la elección y afirmó que “no fue un ejercicio democrático y los resultados con el acordeón fueron evidentes”. Señaló que, aunque algunos participaron con buena voluntad, deberán legitimarse “por medio de su trabajo”, y criticó criterios que, a su juicio, implican retrocesos, como decisiones sobre consultas, además de advertir que el debate de figuras como la “cosa juzgada” puede ser “muy peligroso”.

En el plano institucional, previó una Suprema Corte “irrelevante” salvo en asuntos que pongan a prueba su actuación, como la prisión preventiva oficiosa y la relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También calificó como “correcta” una resolución relacionada con Salinas Pliego y sostuvo que, en materia fiscal, la Corte de los últimos años mantuvo criterios que describió como equilibrados.

Laynez advirtió que lo más preocupante es el impacto en el resto del Poder Judicial, en particular a nivel local, al afirmar que el sistema fue “destruido” y que se privilegió a perfiles sin la experiencia necesaria para cargos jurisdiccionales. Anticipó que hacia 2027 podría repetirse un esquema en el que la cercanía con el poder político influya en los resultados, y concluyó que México enfrentará al menos una década de incertidumbre en materia de justicia, con efectos en inversión y empleo, por lo que llamó a las nuevas generaciones a reflexionar sobre el país que buscan construir. Con información de El Universal