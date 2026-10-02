Ernesto Ruffo cuestiona prisión preventiva y asegura: “Forzaron” la acusación en su contra

En entrevista exclusiva con Milenio, el exmandatario aseguró que durante su estancia en el penal revisó el expediente en su contra y consideró que existen elementos que, desde su perspectiva, fueron incorporados de manera forzada. También sostuvo que su participación en la empresa señalada se limitó a ser accionista.

Actualmente, Ruffo se encuentra en su casa de Ensenada bajo prisión domiciliaria y continúa sujeto a proceso por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en un caso relacionado con una red de huachicol fiscal. La medida cautelar fue modificada para que continúe el proceso desde su domicilio, aunque permanece bajo custodia.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, afirmó que su experiencia durante casi 72 días en el penal de máxima seguridad del Altiplano lo llevó a cuestionar el funcionamiento de las instituciones en México.

RUFFO DICE QUE FUE DETENIDO PESE A OFRECER COLABORAR CON AUTORIDADES

Ruffo relató que en noviembre de 2025 acudió al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), después de haber manifestado su disposición para aportar información sobre el caso.

De acuerdo con su relato, fue citado el 17 de noviembre, pero al llegar únicamente encontró a elementos de seguridad. Horas después fue atendido por un agente del Ministerio Público, quien, según Ruffo, consideró relevante la información que proporcionó y le preguntó si estaría dispuesto a hablar con el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Claro, yo estoy dispuesto a colaborar”, afirmó que respondió.

Sin embargo, señaló que Gertz Manero dejó el cargo una semana después y que posteriormente ya no fue contactado por las autoridades hasta su detención.

El exgobernador sostuvo que fue detenido sin previo aviso y posteriormente trasladado al Altiplano, donde permaneció bajo prisión preventiva oficiosa.

EXGOBERNADOR RELATA CÓMO VIVIÓ SU ESTANCIA EN EL ALTIPLANO

Durante la entrevista, Ruffo describió el ingreso al penal como una desconexión del entorno exterior y señaló que aprovechó parte de ese periodo para leer y convivir con otros internos.

“Lo primero fue que llegas a una especie de ambiente de desintoxicación, porque te aíslas del celular y del montón de cosas que vives aquí afuera”, relató.

Explicó que, al permanecer aislado de su vida cotidiana, tuvo tiempo para concentrarse en otras actividades y convivir con personas que se encontraban recluidas en el mismo centro penitenciario.

“Lo más importante fue que te ven los demás reclusos, y te dicen: oiga, aguas con el carcelazo, no deje que le llegue la depresión, luche”, contó.

Ruffo señaló que ese acompañamiento entre internos fue importante durante los primeros días de su estancia.

“Entonces, aunque tengan antecedentes de no sé qué, los que andan ahí adentro, siempre te encuentras una especie de camaradería”, afirmó.

COMPARTIÓ PASILLO CON OTROS EXGOBERNADORES Y COINCIDIÓ CON MANUEL ROBERTO FARÍAS LAGUNA

El exgobernador explicó que, después de las evaluaciones realizadas por personal de psicología y criminología del penal, fue ubicado en un pasillo donde se encontraban otros exmandatarios estatales.

“Me tocó en un pasillo donde estaban otros cuatro exgobernadores”, relató.

También señaló que en ese espacio había un general y otras personas que habían tenido responsabilidades dentro del sistema penitenciario.

Según Ruffo, las conversaciones entre los internos giraban en distintos momentos alrededor de la situación política del país y de sus experiencias personales.

“En todos, en todos, priva el mismo ambiente: no te dejes caer, no dejes de luchar”, sostuvo.

Durante su estancia también coincidió con Manuel Roberto Farías Laguna, uno de los hermanos Farías Laguna relacionados con la investigación por huachicol fiscal.

Ruffo cuestiona la prisión preventiva y las condiciones del proceso

Al hablar sobre la medida cautelar bajo la cual fue ingresado al penal, Ruffo cuestionó la forma en que experimentó el proceso judicial.

“Como a mí me toman bajo este asunto de prisión preventiva oficiosa, pues te vas hasta adentro sin mediar nada de respeto a tus derechos o tus garantías individuales”, afirmó.

El exgobernador señaló que actualmente combate su vinculación a proceso mediante un juicio de amparo y cuestionó los tiempos de resolución de los procedimientos.

“Se pasan las semanas y no sabes si las cosas avanzan o no avanzan”, declaró.

También relató las restricciones para mantener comunicación con sus familiares durante su estancia en el penal, al señalar que tenía la posibilidad de hablar con algún integrante de su familia durante un periodo limitado cada semana.

SEÑALA DIFICULTADES CON LA ATENCIÓN MÉDICA

Ruffo relató que durante su estancia en el Altiplano también enfrentó dificultades relacionadas con sus medicamentos.

Explicó que ingresó con tratamientos previamente indicados por sus médicos, pero que dentro del penal recibió medicamentos proporcionados por el propio centro penitenciario.

“Si yo, por ejemplo, tengo un asunto de alta presión, pues llevo mis medicamentos que ya he usado por muchos años y ellos dicen: Sí está bien, pero te voy a dar los que yo quiero”, explicó.

Según su relato, esto generó incertidumbre respecto a los medicamentos y horarios a los que estaba acostumbrado.

“Sí fue complicado porque tú dices: Oye, me estoy mareando, por ejemplo. Ah, sí. Y a la semana te hacen caso”, afirmó.

También contó que otro interno enfermó del estómago y que, de acuerdo con lo que pudo observar, permaneció varios días sin regresar al pasillo después de ser trasladado a la enfermería.

RUFFO ASEGURA QUE SU PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA FUE COMO ACCIONISTA

Respecto a las acusaciones por contrabando de hidrocarburos, Ruffo sostuvo que su participación dentro de la empresa importadora se limitó a ser accionista.

“Mi rol en la empresa importadora ha sido la de accionista. Hasta ahí, yo no operé nada, ni conocía a nadie más, excepto lo que tiene que ver con la asamblea de accionistas y esas cosas”, afirmó.

El exgobernador señaló que durante su estancia en prisión tuvo acceso al expediente y comenzó a revisar los tomos de investigación.

“Veo cosas que digo, ¡Ah, caray! Aquí, pues, buscaron que fuera el involucrado Ernesto Ruffo. Pero yo aprecio que lo forzaron”, sostuvo.

Ante la pregunta de si consideraba que la acusación había sido forzada, respondió: “Sí”.

Ruffo afirmó que está convencido de que podrá demostrar su inocencia y que continuará enfrentando el proceso mediante las vías legales correspondientes.

RUFFO DICE QUE CONVERSÓ CON UNO DE LOS HERMANOS FARÍAS LAGUNA

El exgobernador confirmó que durante su estancia en el Altiplano coincidió con uno de los hermanos Farías Laguna, también relacionado con la investigación sobre el contrabando de hidrocarburos.

“Sí, nos tocó en el mismo piso, en el mismo pasillo”, relató.

Ruffo aseguró que durante esas conversaciones encontró similitudes entre su situación y la del empresario, particularmente respecto a la forma en que, según su percepción, fueron integrados los expedientes.

“Y, pues, se parece a la integración del expediente como el mío”, afirmó.

RUFFO CUESTIONA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

Al referirse a su experiencia y al proceso que enfrenta, el exgobernador afirmó que México atraviesa un escenario de incertidumbre institucional.

“Estamos en un caos de incertidumbre en el país, porque la manera y la forma como me han pasado a mí las cosas, dices tú, esto ya no tiene que ver con orden institucional. Tiene que ver con una forma de control político de la vida pública”, declaró.

Ruffo también señaló que, desde su perspectiva, existe una confrontación entre distintos sectores sociales y cuestionó el enfoque de dividir el debate entre ricos y pobres.

“Y aquí lo que está sucediendo es que hay un interés parcial, una visión que es de confrontación, que principalmente en el populismo viene dándote esto de los ricos contra los pobres, y así no vamos a llegar a ningún lado”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que la reducción de las diferencias económicas debe abordarse mediante educación y oportunidades laborales.

“Hay que ver cómo en la búsqueda de igualdad vas acercando la situación, y eso es la educación, el crear más oportunidades de trabajo, y la gente vaya teniendo la oportunidad de usar sus capacidades al máximo”, afirmó.